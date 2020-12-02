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Неделю назад в сети появилась информация о том, что компания Intel может представить настольные процессоры Core следующего поколения раньше, чем планировалось. Достаточно надежный информатор сообщил, что первые представители семейства Rocket Lake-S появятся уже в январе 2021 года, а не в марте-апреле, как предполагалось ранее.

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Накануне на ряде азиатских технологических ресурсов появились уточняющие данные о предполагаемом графике Intel по выпуску процессоров Rocket Lake-S и наборов системной логики 500-серии.



По сообщению ресурса ITHome, ссылающегося на форумы Boardchannels, флагманский процессор, предполагаемый Core i9-11900K, и материнские платы на базе набора системной логики Z590 будут представлены в период с февраля по март. Появление материнских плат на базе B560 стоит ожидать с апреля.

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Предполагается, что Intel должна представить процессоры до Китайского Нового года, до 12 февраля, что частично совпадает с предыдущими слухами. Поставки процессоров и материнских плат начнутся после Новогоднего фестиваля, который продлится две недели, до 27 февраля. Однако в случае с крупным производством, работы могут начаться раньше — 18-20 февраля.

Ожидается, что процессоры Rocket Lake-S будут существенно быстрее Comet Lake-S за счет применения новой архитектуры Cypress Cove и увеличенных частот, которые смогут достигать уровня 5,3-5,5 ГГц. Однако, представители нового поколения сохранят 14-нм техпроцесс, а количество ядер не будет превышать 8.