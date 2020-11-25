Не во всех PlayStation 5 используются одинаковые вентиляторы
Устрашающий внешний вид вентилятора взволновал пользователей, которые стали обсуждать возможный уровень шума консоли. Но Sony заверила, что шумовые характеристики PlayStation 5 находятся на отличном уровне, а в дальнейшем консоль будет получать регулярные обновления алгоритмов адаптивной регулировки скорости вращения и станет еще тише.
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Французский ресурс Lesnumeriques неожиданно раскрыл то, что в PlayStation 5 могут использоваться различные вентиляторы. Изучив 5 экземпляров игровых консолей, были обнаружены два различных варианта. Еще один вариант можно увидеть на официальном видео компании Sony. Таким образом, существует как минимум три варианта исполнения вентилятора с разной геометрией и их шумовые характеристики различаются.
Уровень шума одного из вентиляторов оказался на 3 дБ выше. Вы можете прослушать звуковые записи в оригинальном материале и самостоятельно оценить разницу. Возможно, в вентиляторах используются и различные электродвигатели, поскольку один из них также издавал неприятные звуки, которые, вероятно, исходили от подшипника.
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Влияет ли тип вентилятора на расход воздуха и, соответственно, температуры осталось неизвестным. Было бы неплохо это выяснить, но авторы материала ограничились лишь изучением шумовых характеристик. Отмечается, что без снятия боковой панели невозможно определить, какой вентилятор установлен.
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