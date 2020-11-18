Logitech представила самую легкую беспроводную мышь
Компания Logitech сегодня представила новую игровую мышь, предназначенную для заядлых любителей игр и киберспортсменов. Новая модель продолжает тенденцию снижения веса и предлагает передовую оснащенность с поразительными техническими характеристиками.
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Модель получила название Logitech G PRO X SUPERLIGHT и заняла место самой быстрой и легкой игровой мыши в линейке компании. Вес модели составляет 63 грамма, что на четверть меньше, чем у предыдущей ультра-легкой модели Logitech G PRO. Удивительно, но мышь является беспроводной, а значит в озвученный вес должен входить и аккумулятор.
В Logitech G PRO X SUPERLIGHT используется лучший на данный момент оптический сенсор компании — HERO 25K с разрешением до 24500 DPI. В мышь встроен быстрый 32-битный ARM-процессор, который выполняет обработку данных, получаемых с сенсора. Частота опроса USB-порта стандартная для современных игровых устройств — 1000 Гц. Что касается автономной работы, то время непрерывного использования составляет 70 часов.
Рекомендованная стоимость мыши составляет $149,99.
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Источник: Logitech
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