AMD представила ускоритель вычислений Instinct MI100 — больше 10 Тфлопс в операциях двойной точности
Невероятно, но Instinct MI100 — это первый ускоритель вычислений, преодолевший порог производительности 10 терафлопс в 64-битных операциях двойной точности FP64.
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Отмечается, что графический процессор AMD Instinct MI100, созданный на основе новой архитектуры AMD CDNA, в сочетании с процессорами AMD EPYC 2-го поколения рождают новый класс систем для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.
Instinct MI100 обеспечивает пиковую производительность до 11,5 Тфлопс в операциях FP64 и до 46,1 Тфлопс в операциях одинарной точности FP32. Этот уровень производительности достигается благодаря новой технологии матричных операций AMD Matrix Core. Без этой технологии производительность в операциях FP32 составит 23,1 Тфлопс. Кроме этого, Instinct MI100 также обеспечивает почти 7-кратное увеличение производительности в операциях половинной точности FP16 по сравнению с ускорителями AMD предыдущего поколения.
Ускоритель Instinct MI100 оснащен графическим процессором с 120 вычислительными блоками и четырьмя стеками памяти HBM2 суммарным объемом 32 ГБ. Максимальная пропускная способность памяти составляет внушительные 1,23 ТБ/с. Пиковая частота работы графического процессора достигает 1,5 ГГц, память работает на частоте 1,2 ГГц.
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