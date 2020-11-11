Видеокарты AMD Radeon RX 6800 и XT отметились в бенчмарке Geekbench
Результаты нескольких моделей видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 накануне были обнаружены в базе данных тестового пакета Geekbench. Новинки неплохо показали себя в тесте графического процессора Compute Benchmark, но по общему количеству баллов не смогли догнать конкурента NVIDIA.
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Результаты обнаружил @TUM_APISAK, занимающийся активным мониторингом новых результатов во множестве онлайн-баз известных тестовых пакетов. Среди всех результатов Geekbench Compute Benchmark, которые были обнаружены для видеокарт Radeon RX 6800 XT и RX 6800, лучшими являются варианты с итоговой общей оценкой 413121 и 356337 соответственно.
Результат Radeon RX 6800 XT несколько ниже, чем у GeForce RTX 3080, а оценка производительности RX 6800 сопоставима с результатом GeForce RTX 3070. Таким образом, по оценке вычислительной производительности Geekbench Compute Benchmark, GeForce RTX 3080 оказывается на 13% быстрее RX 6800 XT.
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Стоит напомнить, что, по данным AMD, игровая производительность Radeon RX 6800 XT выше, чем у GeForce RTX 3080, но в системе на базе Ryzen 9 5900X и с включенной технологией Smart Access Memory.
Источник: @TUM_APISAK, Geekbench #1, #2
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