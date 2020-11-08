Производительность AMD Ryzen 5000 существенно увеличивается с 4 модулями памяти
Первая волна обзоров процессоров AMD Ryzen серии 5000 показала значительный прирост производительности по сравнению с прошлым поколением. Если говорить об играх, то в некоторых проектах 6-ядерный Ryzen 5 5600X может удивить и догнать 10-ядерный Core i9-10900K от Intel. Как и раньше, многое зависит от используемой с процессорами AMD оперативной памяти. Влияние оказывает не только частота и тайминги, но и количество используемых модулей.
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Технический портал Gamersnexus обратил на это внимание и провел предварительное тестирование Ryzen 5 5600X, сравнив производительность при использовании 2 и 4 модулей памяти. В 6 протестированных играх прирост среднего количества кадров в секунду от использования 4 модулей памяти DDR4-3200 CL14 составил от 2 до 9%. В 3 из 7 тестов конфигурация с модулями DDR4-3200 CL14 опередила другие варианты с DDR4-3600 CL16 и DDR4-3800 CL18.
Таким образом, кроме подбора частоты и таймингов, для владельцев процессоров Ryzen важно учитывать и количество модулей памяти. Это поможет получить дополнительный прирост производительности, который позволит 6-ядерному процессору Ryzen 5 5600X сравняться с 10-ядерной моделью конкурента.
Видеоматериал Gamersnexus демонстрирует результаты для множества различных конфигураций. В ближайшее время автор планирует изучить влияние памяти на процессоры Zen3 подробнее.
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