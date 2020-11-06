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В конце октября в сети оказалась дорожная карта компании Intel по выпуску серверных процессоров для различных сегментов рынка. В ней процессоры семейства Coyote Pass находятся на подготовительном этапе перед стартом массового производства.

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Результаты Coyote Pass сегодня были обнаружены @momomo_us в базе данных бенчмарка Geekbench. Система на базе двух процессоров Coyote Pass с рабочей частотой 3,5 ГГц и общим количеством ядер(потоков) 48(96) заработала 810 баллов в однопоточном и 24597 в многопоточном тесте производительности.

Для сравнения, система на базе AMD EPYC 7642 с 48 ядрами и 96 потоками показывает в Geekbench 1042 и 37063 балла при частотном диапазоне процессора 2,3…3,3 ГГц. Близкий показатель демонстрирует и система на базе двух AMD EPYC 7402.

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Ожидается, что производительность процессоров AMD EPYC Milan следующего поколения будет еще на 20% выше. Их появление ожидается к концу 2020 года, в то время как появление Coyote Pass, по неподтвержденной информации, запланировано на конец первого квартала 2021 года.

AMD EPYC 7402 7642 против Intel Coyote Pass в Geekbench