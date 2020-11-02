Состоялся релиз нового DirectX Ray Tracing бенчмарка 3D Mark
Компания UL benchmarks снова порадовала сообщество новым бенчмарком. Несколько недель назад был представлен 3DMark Wild Life — кроссплатформенный бенчмарк, который позволяет сопоставить производительность совершенно разных устройств. Теперь компания выпускает новый инструмент для измерения производительности видеокарт в трассировке лучей.
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3DMark Port Royal был первым Ray Tracing бенчмарком компании. Новый DirectX Raytracing Feature Test не использует гибридный подход Port Royal, а полностью основан на технологии трассировки лучей.
Разработчик отмечает, что выход видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 положит конец монополии NVIDIA на трассировку лучей в реальном времени. Впервые у пользователей будет выбор при покупке видеокарты. Новый функциональный тест 3DMark измеряет чистую производительность в трассировке и позволяет напрямую сравнить новейшие видеокарты AMD и NVIDIA.
Первые результаты тестирования видеокарт NVIDIA Ampere уже опубликовали порталы VideoCardz и HardwareLUXX.
Для запуска теста потребуется 64-разрядная Windows 10 версии 2004 и видеокарта с драйверами, поддерживающими DirectX Raytracing Tier 1.1. Пользователям, которые приобрели 3DMark до 8 января 2019 года, потребуется обновить его, чтобы получить доступ к последним тестам трассировки лучей. Для всех остальных тест уже доступен.
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