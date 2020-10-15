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Разработчик программного обеспечения для измерения производительности, компания UL benchmarks, сообщила о выпуске нового бенчмарка 3DMark Wild Life. Это кроссплатформенный бенчмарк, который позволит сравнить производительность как настольных компьютеров и ноутбуков, так и смартфонов, планшетов и других совместимых устройств. Вероятно, даже умный холодильник Samsung сможет принять участие в этом тестировании.

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Как отмечает UL benchmarks, 3DMark Wild Life использует передовые технологии рендеринга и эффекты постобработки, которые возможны на современных мобильных устройствах. На компьютерах с операционной системой Windows и устройствах под управлением Android бенчмарк Wild Life использует графический API Vulkan. На устройствах Apple под управлением iOS используется Metal API. Можно предположить, что многим также будет интересно сравнить производительность старых ПК и современных смартфонов, можно получить довольно интересные и неожиданные результаты.

Кроме бенчмарка доступен и стресс-тест, который позволит оценить стабильность работы графического ускорителя под интенсивной нагрузкой. Это может быть особенно актуально для современных смартфонов. Бывают случаи, когда производители указывают отличные характеристики для своих устройств с высокими тактовыми частотами для процессора и встроенной графики, но на деле оказывается, что на заявленных частотах устройство не может работать из-за перегрева. Это легко выявляется с помощью нагрузочного тестирования, в качестве которого теперь можно использовать 3DMark Wild Life.