Официальные подробности о трассировке лучей на Radeon RX 6000 появятся до начала продаж
Первые результаты игровой производительности видеокарты Radeon RX 6800 с включенной трассировкой лучей стали известны вчера. Видеокарта показала достойный уровень производительности на тестовых драйверах, которые были разработаны для инженерных образцов видеокарт. Очевидно, что финальная производительность окажется еще выше, а сейчас она находится на уровне GeForce RTX 2080 Ti и RTX 3070.
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На официальной пресс-конференции AMD не раскрыла подробности аппаратного ускорения трассировки лучей на новых видеокартах Radeon RX серии 6000. О деталях технологии Super Resolution, которая должна стать аналогом NVIDIA DLSS, представители компании также умолчали.
По слухам, которые появились еще до официального анонса, внедрение технологии Super Resolution и полноценного аппаратного ускорения трассировки лучей в драйвера должно было состояться к концу 2020 года или даже к началу 2021 года. Портал Notebookcheck обнаружил высказывание Фрэнка Азора (англ. Frank Azor) по этому поводу. Отвечая на вопросы фанатов, спецалист дал понять, что подробности о новых технологиях мы узнаем уже скоро.
Как отметил главный архитектор подразделения AMD Gaming Solutions, подробности о трассировке лучей и других новых технологиях сообщество узнает до появления видеокарт в продаже. Стоит напомнить, что первые видеокарты из серии Radeon RX 6000 станут доступны 18 ноября — это будут модели RX 6800 XT и RX 6800. Флагман, RX 6900 XT, появится 8 декабря.
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