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Недавно стало известно, что среди партнеров NVIDIA обсуждается информация об отмене запланированных видеокарт GeForce RTX 3080 20GB и RTX 3070 16GB. Официально эти видеокарты не были представлены, но они уже присутствовали в списках и каталогах множества производителей.

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Многие посчитали, что отмена может быть связана с недостаточной производительностью новинок AMD Radeon, но существует и противоположное мнение, по которому производительность AMD настолько хороша в среднем сегменте, что NVIDIA решила отказаться от RTX 3070 16GB и вернуться к отмененной ранее более производительной модификации RTX 3070 Ti, которая получит новую версию графического чипа GA102, а не GA104 эталонной RTX 3070 8GB.

С GeForce RTX 3080 все сложнее. Ее отмену связывают с ограниченной доступностью памяти Micron GDDR6X, которая пока является эксклюзивной для видеокарт NVIDIA.

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Инсайдер @kopite7kimi, который за последний год отметился достаточно точными предсказаниями о видеокартах NVIDIA Ampere, сообщает, что последние слухи говорят о подготовке компаней NVIDIA графического чипа GA102-150-KD-A1 с 7424 CUDA-ядрами и общей шиной памяти 320-бит. Это означает, что предполагаемая RTX 3070 Ti может получить 10 ГБ GDDR6 памяти.