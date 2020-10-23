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Новая модификация чипа NVIDIA GA102 может стать основой GeForce RTX 3070 Ti 10GB
Видеокарта GeForce RTX 3070 16GB могла быть отменена в пользу более производительной версии GeForce RTX 3070 Ti 10GB на базе графического чипа GA102 от флагманов линейки

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Недавно стало известно, что среди партнеров NVIDIA обсуждается информация об отмене запланированных видеокарт GeForce RTX 3080 20GB и RTX 3070 16GB. Официально эти видеокарты не были представлены, но они уже присутствовали в списках и каталогах множества производителей.

Источник изображения: NVIDIA GeForce RTX 30 Series | Official Launch Event

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Многие посчитали, что отмена может быть связана с недостаточной производительностью новинок AMD Radeon, но существует и противоположное мнение, по которому производительность AMD настолько хороша в среднем сегменте, что NVIDIA решила отказаться от RTX 3070 16GB и вернуться к отмененной ранее более производительной модификации RTX 3070 Ti, которая получит новую версию графического чипа GA102, а не GA104 эталонной RTX 3070 8GB.

С GeForce RTX 3080 все сложнее. Ее отмену связывают с ограниченной доступностью памяти Micron GDDR6X, которая пока является эксклюзивной для видеокарт NVIDIA.

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Инсайдер @kopite7kimi, который за последний год отметился достаточно точными предсказаниями о видеокартах NVIDIA Ampere, сообщает, что последние слухи говорят о подготовке компаней NVIDIA графического чипа GA102-150-KD-A1 с 7424 CUDA-ядрами и общей шиной памяти 320-бит. Это означает, что предполагаемая RTX 3070 Ti может получить 10 ГБ GDDR6 памяти.

Источник изображения: @kopite7kimi
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Женя Фролов
14:59
и 3.5 ггц, ага.
Intel пояснила, в чём сила 14-нм техпроцесса
oldschoolgamer
14:59
Уже отменили, но кто все еще продолжает верить в сказки )))
Новая модификация чипа NVIDIA GA102 может стать основой GeForce RTX 3070 Ti 10GB
Fess 11fess11
14:56
Товарищ, вы видимо забыли серию Hd 7xxx
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
mo3ulla
14:55
не будет 3090TI . вся разница между 3090 и ПОЛНЫМ GA102 . 256 cuda ядер . что смешно .. и 200 мгц . ты же не думаеш что этого хватит на тетона или 3090ti ?
Новая модификация чипа NVIDIA GA102 может стать основой GeForce RTX 3070 Ti 10GB
Fess 11fess11
14:55
"Никогда была"...И ведь не/ни не понимают как писать процентов 80-90 % русскоговорящих. Никогда и некогда - совсем разные понятия. Простите, все эти статьи с мощностями толкают меня в крайность.
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
pfn
14:55
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Jaster
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Vasyan
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Где-то я такое уже слышал..А точно, в _этой стране_
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