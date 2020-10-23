Новая модификация чипа NVIDIA GA102 может стать основой GeForce RTX 3070 Ti 10GB
Видеокарта GeForce RTX 3070 16GB могла быть отменена в пользу более производительной версии GeForce RTX 3070 Ti 10GB на базе графического чипа GA102 от флагманов линейки
Недавно стало известно, что среди партнеров NVIDIA обсуждается информация об отмене запланированных видеокарт GeForce RTX 3080 20GB и RTX 3070 16GB. Официально эти видеокарты не были представлены, но они уже присутствовали в списках и каталогах множества производителей.
реклама
Многие посчитали, что отмена может быть связана с недостаточной производительностью новинок AMD Radeon, но существует и противоположное мнение, по которому производительность AMD настолько хороша в среднем сегменте, что NVIDIA решила отказаться от RTX 3070 16GB и вернуться к отмененной ранее более производительной модификации RTX 3070 Ti, которая получит новую версию графического чипа GA102, а не GA104 эталонной RTX 3070 8GB.
С GeForce RTX 3080 все сложнее. Ее отмену связывают с ограниченной доступностью памяти Micron GDDR6X, которая пока является эксклюзивной для видеокарт NVIDIA.
Инсайдер @kopite7kimi, который за последний год отметился достаточно точными предсказаниями о видеокартах NVIDIA Ampere, сообщает, что последние слухи говорят о подготовке компаней NVIDIA графического чипа GA102-150-KD-A1 с 7424 CUDA-ядрами и общей шиной памяти 320-бит. Это означает, что предполагаемая RTX 3070 Ti может получить 10 ГБ GDDR6 памяти.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила