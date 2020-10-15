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Несколько дней назад от китайского инсайдера ITCooker появилась информация об успешном тестировании инженерного образца процессора Intel 11-го поколения. Специалист подтвердил совместимость с материнскими платами Z490 и полную функциональность интерфейса PCIE 4.0, раскрыв также некоторые подробности и особенности нового процессора Rocket Lake-S.

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Вероятно, в руках ITCooker оказался не только 8-ядерный экземпляр Rocket Lake-S, но и 6-ядерный, являющийся представителем линейки Core i5. Специалист не привел каких-либо существенных подробностей, сообщив лишь о том, что тепловой пакет Core i5 следующего поколения составит 125 Вт.

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Также ITCooker отмечает, что тепловой пакет процессоров Core i5 9-го поколения составлял 95 Вт, с 10-го поколения TDP был увеличен до 125 Вт и в 11-м поколении, из-за сохранения 14-нм техпроцесса, пользователей ожидают не менее горячие процессоры. Как и в случае с 8-ядерной моделью, ITCooker говорит о легком разгоне до 5 ГГц с водяной системой охлаждения. Позже специалист обещает провести более подробное исследование образцов.

Также стоит отметить, что на данный момент точно неизвестна архитектура ядер, используемых в процессорах 11-го поколения. Ранее считалось, что Rocket Lake-S будет основан на адаптации архитектуры Willow Cove, которая может получить название Cypress Cove. Но после первой публикации ITCooker, ресурс HardwareLUXX сообщил, что конфигурация кэш-памяти процессора указывает на то, что Rocket Lake-S будет использовать ядра Sunny Cove. Несмотря на то, что Sunny Cove является предшественником Willow Cove, он все еще гораздо производительнее архитектуры, используемой в процессорах Comet Lake-S, что в совокупности с высокими частотами, достигающими 5 ГГц, даст серьезный скачок в производительности.