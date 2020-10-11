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Совсем недавно от известного китайского энтузиаста ITCooker поступили новости о тестировании инженерного образца 8-ядерного процессора Rocket Lake-S. Новые процессоры от компании Intel должны появиться к марту 2021 года. Вероятно, последний перенос связан с необходимостью доработки новой архитектуры под 14-нм техпроцесс.

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После нескольких дней тестирования процессора Intel 11-го поколения, ITCooker подготовил небольшое резюме. В первую очередь он выделил следующие преимущества:

поддержка PCIE 4.0;

поддержка инструкций AVX512, однако процессор сильно греется при исполнении инструкций на всех 8 ядрах;

увеличение кэша L1 и L2;

Несмотря на то, что новые процессоры 11-го поколения сохранили 14-нм техпроцесс, наблюдается реальное улучшение производительности. В играх Rocket Lake-S намного производительнее, чем процессоры 10-го поколения Comet Lake-S, но в многопоточных рабочих нагрузках они далеки от 16-ядерных моделей AMD, что демонстрируют результаты в Cinebench R20 и R15 (которые ITCooker не привел).

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Самое главное в процессорах 11-го поколения — это новая архитектура. Несмотря на 14-нм техпроцесс, образец Rocket Lake-S с легкостью работает на частоте 5 ГГц. Необходимо достичь гармонии в настройке AVX512, балансируя между высокой производительностью и сильным нагревом.

Процессор полностью поддерживается чипсетом Z490 и работает с ним «из коробки». Проблем с ASRock Z490 Taichi не возникло, но ее система VRM существенно улучшена. Поддержка PCIE 4.0 зависит от производителя.