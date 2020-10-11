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Первое резюме после тестирования Intel Rocket Lake-S — существенно возросшая производительность в играх, легкие 5 ГГц, но высокий нагрев

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Совсем недавно от известного китайского энтузиаста ITCooker поступили новости о тестировании инженерного образца 8-ядерного процессора Rocket Lake-S. Новые процессоры от компании Intel должны появиться к марту 2021 года. Вероятно, последний перенос связан с необходимостью доработки новой архитектуры под 14-нм техпроцесс.

 

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После нескольких дней тестирования процессора Intel 11-го поколения, ITCooker подготовил небольшое резюме. В первую очередь он выделил следующие преимущества:

  • поддержка PCIE 4.0;
  • поддержка инструкций AVX512, однако процессор сильно греется при исполнении инструкций на всех 8 ядрах;
  • увеличение кэша L1 и L2;
Источник изображения: ITCooker Facebook

Несмотря на то, что новые процессоры 11-го поколения сохранили 14-нм техпроцесс, наблюдается реальное улучшение производительности. В играх Rocket Lake-S намного производительнее, чем процессоры 10-го поколения Comet Lake-S, но в многопоточных рабочих нагрузках они далеки от 16-ядерных моделей AMD, что демонстрируют результаты в Cinebench R20 и R15 (которые ITCooker не привел).

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Самое главное в процессорах 11-го поколения — это новая архитектура. Несмотря на 14-нм техпроцесс, образец Rocket Lake-S с легкостью работает на частоте 5 ГГц. Необходимо достичь гармонии в настройке AVX512, балансируя между высокой производительностью и сильным нагревом.

Процессор полностью поддерживается чипсетом Z490 и работает с ним «из коробки». Проблем с ASRock Z490 Taichi не возникло, но ее система VRM существенно улучшена. Поддержка PCIE 4.0 зависит от производителя.

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intel rocket lake rocket lake-s intel 11-gen
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тесты не тесты))
Стоимость Intel Core i7 12-го поколения Rocket Lake-S не должна превысить 380 долларов
Алексей Белявский
21:16
еще один ...... у 10400 в 2 раза больше L1 и монокристал , даже до выхода было понятно что 10400 развалит 3600й у которого чиплет и в 2 раза меньшей L1
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Отправил жалобу, а пост как висел, так и висит.
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smaximaa
21:15
был унижен интел, по крайней мере до тех пор, пока не вышла 10ая линейка
Стоимость Intel Core i7 12-го поколения Rocket Lake-S не должна превысить 380 долларов
Christinachadzynski
21:14
На 1й картинке минФПС выше среднего и нет сравнения с ОС. Статью негросеть написала?
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
smaximaa
21:14
как и тесты рокетов)
Стоимость Intel Core i7 12-го поколения Rocket Lake-S не должна превысить 380 долларов
Gunnar
21:14
Почему все говорят про старое железо, что для "начинающих" или "детей" оно "сойдёт"? Они что, должны страдать из-за того что начинающие? Что за бредовый образ мыслей?)
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
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