Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S появился на первых фотографиях
В распоряжении портала VideoCardz оказался первый реальный снимок настольного процессора Intel Alder Lake-S 12-го поколения. Первые настольные процессоры Intel на базе 10-нм архитектуры будут официально выпущены во второй половине 2021 года. Со ссылкой на свои источники VideoCardz отмечает, что запуск линейки процессоров Alder Lake будет ближе к четвертому кварталу, а не к третьему. Однако стоит отметить, что, поскольку Intel планирует запуск процессоров Rocket Lake-S только в первом квартале 2021 года, появление процессоров Alder Lake-S в 2021 году вообще может не состояться.
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Процессоры Alder Lake-S будут основаны на гибридной архитектуре big.LITTLE, объединяющей высокопроизводительные и энергоэффективные ядра, основанные на архитектурах Golden Cove и Gracemont соответственно. Гибридный дизайн будет включать продвинутый аппаратный планировщик, обеспечивающий эффективную работу процессора. Процессоры Alder Lake получат поддержку DDR5 и, возможно, PCI Express 5.0. Все это в совокупности с новой архитектурой потребует перехода на новый сокет LGA1700, который должен сохранить актуальность для следующий трех поколений процессоров.
Фотография VideoCardz подтверждает размеры процессора 37,5x45 мм. Процессор имеет ровно 1700 контактных площадок.
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