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Истории о запуске игр, приложений и операционных систем на разнообразных устройствах не перестают удивлять. Энтузиасты устанавливают Windows на смартфоны, встраивают игровые приставки в арбузы, запускают игры на калькуляторах, питающихся от картофеля. Чего еще можно ожидать?

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На этот раз игру Doom Eternal запустили на холодильнике. Попробуйте догадаться, как это было сделано. На самом деле ответ прост — нужен современный холодильник, такой как Samsung Smart Refrigerator. Отличительной особенностью холодильника является встроенная система на базе Android, оборудованная большим сенсорным дисплеем. Один из пользователей Instagram, зарегистрированный под псевдонимом VapingwithTwisted420, загрузил приложение Xbox Game Streaming для Android в свой холодильник.

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Да, это всего лишь облачный гейминг, но он работает на холодильнике без каких-либо проблем. Геймплей плавный, без задержек. Также к холодильнику удалось подключить геймпад, что позволяет свободно управлять персонажем. На самом деле, таким образом можно запустить любую игру из каталога Xbox Game Pass, но VapingwithTwisted420 выбрал Doom Eternal, поскольку именно эта игра постоянно фигурирует в различных сумасшедших экспериментах.