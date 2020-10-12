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Энтузиаст запустил легендарный первый Doom на калькуляторе с источником питания в виде нескольких сотен картофельных клубней

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На каких только устройствах не запускали первый Doom. Среди них можно найти и фотоаппараты, и принтеры, и термостаты, и даже тесты на беременность. Но все эти устройства имели встроенные батареи питания, а вот энтузиаст Equalo решил пойти ещё дальше и использовать в качестве источника энергии обычную картошку. 

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Для этого он использовал пару сотен отварных картофелин, объединённых в единую сеть. Для того чтобы запустить процесс выработки электричества, он втыкал в каждый клубень оцинкованный гвоздь и медную монету. Изначальной целью было запитать таким образом одноплатную систему Raspberry Pi Zero, но в процессе эксперимента выяснилось, что для неё потребуется слишком много картошки, а те клубни, что уже были добавлены в сеть, постепенно начинали портиться и гнить.

Поэтому было решено заменить Raspberry Pi  на менее энергозатратное устройство, коим стал калькулятор TI-84 Plus. И с его помощью забавный эксперимент был успешно завершён: блогер установил Doom на питающееся от картофельной электростанции устройство и продемонстрировал вполне полноценный игровой процесс. На весь опыт у автора ушло около 6 дней и по его собственному признанию он теперь ненавидит картошку.

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