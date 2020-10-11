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AMD Radeon RX 6000 уступает GeForce RTX 3080 не более 6 процентов — обновленные сравнительные данные Planet 3DNow

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Первые официальные данные о производительности видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 были обнародованы на состоявшейся в четверг конференции, посвященной запуску новой линейки процессоров AMD Ryzen. Компания решила поделиться с сообществом результатами тестирования в играх Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare и Gears of War 5. Без интриги не обошлось — AMD не уточнила, какая версия видеокарты участвовала в тестировании.

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Получив первые результаты, сообщество приступило к тщательному сравнению решения AMD с главным конкурентом в лице GeForce RTX 3080. Поскольку в интернете уже опубликовано большое количество результатов флагмана NVIDIA, количество появившихся кардинально различающихся мнений о производительности Radeon RX 6000 было не меньшим.

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Ясность в этот вопрос решил внести портал Planet 3DNow!, подготовив сравнительную таблицу производительности Radeon RX 5700 XT, GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 3080 и неизвестной модели Radeon RX 6000.

Источник изображения: Planet 3DNow! @planet3dnow

Обновленная версия таблицы включает больше результатов и позволяет лучше оценить возможное позиционирование новинки. Во всех трех играх уровень производительности Radeon RX 6000 и GeForce RTX 3080 достаточно близок, но для Borderlands 3 и Gears of War 5 есть результаты, которые портят общую картину, показывая до 10% более низкую производительность Radeon. В среднем показатели Radeon RX 6000 относительно GeForce RTX 3080 отличаются на -2,32%, -5,76% и +2,37%, хотя в сети можно встретить большое количество утверждений о 15% и 20% отставании.

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За $30 будет такой же ИБП, как и ты - кусок говна.
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и что? если производитель еще в общий прайс не внес, спрашивай у Intel
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alexzver
15:13
Да ты, оказывается, ваще полный дурень. Вопросы полностью соответствуют твоим прямым извилинам. На кой тебе новый Райзен тогда? Он для нормальных обеспеченных людей, а не для даунов.
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Валерий Фомин
15:13
Не пи...те, нормальный домашний тест. Как минимум, не хуже остального шлака который тут есть
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taurintown
15:11
Ты мыслишь подростковыми штампами. Пора бы уже вырасти в взглянуть на мир, опираясь на знания, которые накопило человечество.
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alexzver
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