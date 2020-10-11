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Первые официальные данные о производительности видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 были обнародованы на состоявшейся в четверг конференции, посвященной запуску новой линейки процессоров AMD Ryzen. Компания решила поделиться с сообществом результатами тестирования в играх Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare и Gears of War 5. Без интриги не обошлось — AMD не уточнила, какая версия видеокарты участвовала в тестировании.

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Получив первые результаты, сообщество приступило к тщательному сравнению решения AMD с главным конкурентом в лице GeForce RTX 3080. Поскольку в интернете уже опубликовано большое количество результатов флагмана NVIDIA, количество появившихся кардинально различающихся мнений о производительности Radeon RX 6000 было не меньшим.

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Ясность в этот вопрос решил внести портал Planet 3DNow!, подготовив сравнительную таблицу производительности Radeon RX 5700 XT, GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 3080 и неизвестной модели Radeon RX 6000.

Обновленная версия таблицы включает больше результатов и позволяет лучше оценить возможное позиционирование новинки. Во всех трех играх уровень производительности Radeon RX 6000 и GeForce RTX 3080 достаточно близок, но для Borderlands 3 и Gears of War 5 есть результаты, которые портят общую картину, показывая до 10% более низкую производительность Radeon. В среднем показатели Radeon RX 6000 относительно GeForce RTX 3080 отличаются на -2,32%, -5,76% и +2,37%, хотя в сети можно встретить большое количество утверждений о 15% и 20% отставании.