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Чуть меньше трех недель остается до презентации новых видеокарт AMD Radeon RX серии 6000. Из многочисленных слухов известно, что компания может представить 28 октября 4 модели из новой серии видеокарт, но, что это будут за модели и на каких графических чипах они будут основаны остается загадкой. Вчера в Корейском Национальном Агентстве Радиоисследований прошла регистрацию печатная плата D41205, которая, предположительно, предназначается для моделей RX6000 на базе графического чипа NAVI21 XT.

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Также известно, что в обновлениях ядра Linux новые видеокарты фигурируют под кодовыми именами Sienna Cichlid, Navy Flounder и Dimgrey Cavefish. Предполагается, что это инженерные названия для семейств графических процессоров NAVI21, NAVI22 и NAVI23 соответственно. Это позволяет энтузиастам отслеживать изменения, вносимые AMD, и узнавать некоторые подробности о характеристиках будущих продуктов.

Очередное обновление ядра Linux раскрыло подробности о версии контроллера дисплея Display Core Next (DCN), который будет использоваться в видеокартах семейства Dimgrey Cavefish. Уже было известно, что видеокарты Sienna Cichlid и Navy Flounder получат DCN версии 3.0 с поддержкой вывода изображения на 6 дисплеев. Встроенная графика будущих гибридных решений AMD под кодовым именем VanGogh, основанная на архитектуре RDNA2, получит обновленный DCN версии 3.01, а видеокарты Dimgrey Cavefish получат еще более продвинутую версию DCN версии 3.02. Однако, максимальное количество поддерживаемых дисплеев сократится до 5. Также можно предположить, что видеокарты Dimgrey Cavefish выйдут позже APU VanGogh. Появление последних запланировано на конец 2020, начало 2021 года.

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К сожалению, более никаких подробностей о поддерживаемых интерфейсах, разрешениях и других характеристиках не уточняется.