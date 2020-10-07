Big in Korea — печатная плата видеокарты AMD Radeon RX серии 6000 зарегистрирована в Корейском Национальном Агентстве Радиоисследований
Все мы с нетерпением ждем 28 октября, когда AMD официально представит новые видеокарты Radeon RX серии 6000. Споры о производительности и характеристиках новой серии не утихают и пока никаких официальных данных неизвестно, а та информация, что представлена инсайдерами, вызывает множество вопросов, точных ответов на которые никто не знает. Все это дополняется огромным количеством патентов и новых торговых наименований компании, которые каждый интерпретирует по своему.
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Возможно завтра, когда AMD представит новые процессоры на базе микроархитектуры Zen3, ситуация немного прояснится, а сейчас стоит отметить, что первая печатная плата видеокарты AMD Radeon RX поколения BigNavi прошла регистрацию в Корейском Национальном Агентстве Радиоисследований.
В базе данных Korean National Radio Research Agency появилась печатная плата с идентификатором D41205 производства ATI TECHNOLOGIES ULC. Из отчетов известного технологического сыщика @_rogame известно, что данный идентификатор относится к видеокартам Radeon RX серии 6000, а конкретно — к модели на базе графического чипа NAVI 21 XT, который, по существующей информации, является флагманским. Кроме варианта XT, @_rogame также обнаружил и XTX вариант, который может стать основой ограниченной серии, как в случае с Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition.
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В списке производных названий модели печатной платы указаны еще четыре идентификатора. Ранее озвучивалась информация, что AMD представит в день релиза до 4 моделей новых видеокарт, поэтому возникает вопрос, является ли печатная плата D41205 родительской для 4 других исполнений D41209, D41215, D41219, D41225, которые и станут основой первых 4 представленных моделей и будут ли они все основаны на графическом чипе NAVI21.
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