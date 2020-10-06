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Игровая консоль Sony PlayStation 5 станет доступна для покупателей 19 ноября. Сообщество с нетерпением ждет новую игровую приставку, чтобы поскорее опробовать эксклюзивные игры и определить победителя в противостоянии Xbox Series X и PlayStation 5, сравнив финальные версии консолей.

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Дизайн — это то, что можно сразу отметить в новой консоли от Sony. Если создатели Xbox не стали уделять большое внимание дизайну, сделав упор на практичность конструкции, то Sony определенно не хотела, чтобы ее новая консоль была похожа на обычную коробку. На данный момент консоль доступна только в одном цветовом исполнении, черно-белом, но, как сообщается, боковые декоративные панели консоли являются съемными, а это значит, что в будущем нас могут ожидать различные наборы для кастомизации или большое количество ограниченных серий с эксклюзивным дизайном.

Дизайнер Джузеппе Спинелли (итал. Giuseppe Spinelli) в сотрудничестве с порталом LetsGoDigital продемонстрировал собственное видение того, как должен выглядеть дизайн PlayStation 5: Spider-Man Miles Morales Limited Edition. Матовая черная консоль с глянцевой паутиной и большими алыми пауками на боковых панелях выглядит великолепно. Все это дополняет красная подсветка, эффектно отражающаяся в глянцевом пластике основного корпуса и паутине. Многие пользователи согласились, что именно такой дизайн они ожидают от Sony, но пока компания не раскрывает никаких подробностей о специальных версиях PlayStation 5 и, если они и появятся, то не раньше середины следующего года.

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