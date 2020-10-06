16-ядерный и 32-поточный процессор Intel Alder Lake-S на новом техпроцессе обнаружен в базе данных SiSoftware
В следующем году серия процессоров Intel Core 12-го поколения должна стать доступна для настольных персональных компьютеров. Компания обещала представить свою гибридную архитектуру big.LITTLE во второй половине 2021 года. Официально подтверждено, что серия будет основана на архитектурах Golden Cove и Gracemont для больших и малых ядер соответственно.
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Портал VideoCardz подчеркивает, что это не первая попытка внедрить гибридную технологию в настольные процессоры. Ранее в этом году Intel представила серию Lakefield 11-го поколения для устройств со сверхнизким энергопотреблением. Серия предлагала одно большое ядро Sunny Cove в паре с четырьмя маленькими ядрами Tremont.
Alder Lake выходит на новый уровень, предлагая до 8 маленьких ядер в паре с 8 большими ядрами. В настоящее время неизвестно, насколько хорошо операционные системы справятся с такой конфигурацией для игр и типичных рабочих нагрузок.
Накануне портал Notebookcheck сообщил, что процессоры Alder Lake-S будут поддерживать память DDR5 и PCI-E 5-го поколения. Новая гибридная архитектура, основанная на 10-нанометровом техпроцессе SuperFin, в сочетании с интерфейсами следующего поколения станет самым большим скачком Intel с момента выпуска первого процессора Skylake.
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Новый набор результатов тестов появился на веб-сайте базы данных Sisoftware. Обнаружен процессор Alder Lake-S с 16 физическими ядрами и 32 потоками. Процессор оснащен 12,5 МБ кэш-памяти L2 и 30 МБ кэш-памяти L3. Вызывает вопросы обозначение DRR4 — это может быть опечатка, указывающая на возможность поддержки памяти DDR4. В таком случае процессоры Alder Lake-S будут совместимы как с DDR5, так и с DDR4. Также вызывает интерес наличие 32 потоков, вероятно, и маленькие и большие ядра будут поддерживать технологию Hyper Threading (HT). Ранее предполагалось, что поддержку HT сохранят только большие ядра. Возможно, это ошибочное определение характеристик SiSoftware.
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