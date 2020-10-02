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Новая линейка видеокарт GeForce RTX 30 от NVIDIA получила и новый 12-контактный разъем питания. Впервые эта новость появилась за несколько месяцев до анонса и подняла немало шума. Многие посчитали это очередным фейком, но позже информация снова и снова подтверждалась данными из различной технической документации то и дело всплывающей в интернете. А за несколько недель до анонса стало ясно, что новый разъем, названный Molex Micro-Fit 3.0, действительно появится на видеокартах Founders Edition от NVIDIA.

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Новый 12-контактный разъем заменяет два 8-контактных и при этом его размеры меньше даже одного 8-контактного разъема. Теоретическая максимальная мощность, которая может быть передана через Molex Micro-Fit 3.0, составляет 600…648 Вт — сила тока на каждом контакте составляет 8,5…9 А. Но какую мощность может передать данный разъем в реальности? На этот вопрос решил ответить автор YouTube канала Hardware Busters.

В распоряжении Hardware Busters оказался кабель Molex Micro-Fit 3.0 от Seasonic, его и было решено проверить на специальном стенде. Суммарная сила тока в цепи составила 63 А, а мощность, передающаяся через 12-контактный разъем достигла 750 Вт. Нагрев разъема был устрашающим — температура проводов вблизи достигла 100…140°C, а в зоне соединения температуры превышали 200°C. При этом за время тестирования провода и сам разъем не сгорели и даже не подавали намеков на плавление.

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Отчет о результатах эксперимента также можно найти на сайте igorslab.de по ссылке.