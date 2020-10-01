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Процессоры Intel 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake должны появиться во второй половине 2021 года, но быть уверенным в этом не стоит — планы компании постоянно изменяются. Ожидается, что настольные процессоры Intel Alder Lake-S наконец-то перейдут на новый 10-нм техпроцесс, а архитектура процессоров получит серьезные изменения.

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Известно, что процессоры 12-го поколения будут сочетать в себе несколько кластеров. Энергоэффективный кластер будет включать ядра на базе архитектуры Atom Gracemont, а высокопроизводительный кластер — ядра на базе архитектуры Golden Cove. Это достаточно смелое решение и интересно, поможет ли оно выйти компании из сложившегося кризиса или наоборот принесет еще больше проблем.

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Специалисты, известные в twitter под псевдонимами @MebiuW, @KOMACHI_ENSAKA и @harukaze5719, на базе известных данных и данных из своих источников опубликовали предположительные конфигурации процессоров Alder Lake. В соответствии с опубликованными данными, среди будущих моделей нас ожидают следующие варианты:

2+8+2 (12…28 Вт TDP): ADL-M, замена мобильной серии U

6+8+2 (35…45 Вт TDP): ADL-P замена мобильной серии H

8+8+1 (55…65 Вт TDP): ADL-P (ADL-S BGA) настольная B серия в исполнении BGA

8+8+2 (55…125 Вт TDP): ADL-S настольная S серия

Первая цифра указывает на количество производительных ядер Golden Cove, вторая — на количество энергоэффективных ядер Gracemont, а третья — на версию встроенной графики Intel Xe. Таким образом, настольные процессоры могут получить только 8 высокопроизводительных ядер, что может несколько удивить. Однако неизвестно, насколько будут производительны «маленькие» и «большие» ядра и как хорошо будет оптимизировано распределение задач между ними, возможно, компания сможет удивить сообщество высоким уровнем производительности.