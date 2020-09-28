Версия NVIDIA GeForce RTX 3080 на базе улучшенного графического чипа GA103 может появиться в 2021 году
Инсайдер, известный в twitter как @kopite7kimi, сообщил, что NVIDIA готовит новую видеокарту, основанную на графическом чипе GA103. Этот графический чип упоминался ранее, как первый лабораторный вариант для видеокарты GeForce RTX 3080, но позже был разработан GA102-200, который и был утвержден для флагманской видеокарты RTX 3080.
реклама
Теперь, по слухам, NVIDIA хочет возродить GA103, который был производительнее GA102-200. Видеокарта на основе GA103 призвана занять нишу между RTX 3080 и RTX 3090. На данный момент неизвестны технические характеристики графического чипа, очевидно, что он может получить больше потоковых мультипроцессоров и CUDA-ядер. Возможно, он продемонстрирует более высокие частоты за счет наладки производства Samsung и устранения различных недочетов.
@kopite7kimi считает, что первая информация о GA103 появится после выхода видеокарт AMD Radeon RX 6000. Неужели NVIDIA что-то знает о видеокартах BigNavi и их производительность вынуждает задуматься о производстве дополнительной видеокарты. Начало производства обновленной RTX 3080 не стоит ожидать в этом году.
Необходимость в GeForce RTX 3080 Ti или Super на базе нового чипа достаточно сомнительна. Как показывают первые обзоры, свирепая RTX 3090 при своей стоимости всего лишь на 10…15% быстрее. Насколько будет быстрее предполагаемая RTX 3080 Ti, на 5…8%? Версии с увеличенным объемом памяти и так выпустят сторонние производители, поэтому на данный момент целесообразность такой видеокарты не до конца ясна. В любом случае нужно ждать ответ конкурента, уже после этого мы наверняка увидим контр-меры от NVIDIA.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила