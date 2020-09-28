Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Версия NVIDIA GeForce RTX 3080 на базе улучшенного графического чипа GA103 может появиться в 2021 году

[ ] для раздела Блоги
6
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Инсайдер, известный в twitter как @kopite7kimi, сообщил, что NVIDIA готовит новую видеокарту, основанную на графическом чипе GA103. Этот графический чип упоминался ранее, как первый лабораторный вариант для видеокарты GeForce RTX 3080, но позже был разработан GA102-200, который и был утвержден для флагманской видеокарты RTX 3080.

Источник изображения: NVIDIA GeForce RTX 30 Series | Official Launch Event

реклама

Теперь, по слухам, NVIDIA хочет возродить GA103, который был производительнее GA102-200. Видеокарта на основе GA103 призвана занять нишу между RTX 3080 и RTX 3090. На данный момент неизвестны технические характеристики графического чипа, очевидно, что он может получить больше потоковых мультипроцессоров и CUDA-ядер. Возможно, он продемонстрирует более высокие частоты за счет наладки производства Samsung и устранения различных недочетов.

Источник изображения: @kopite7kimi

@kopite7kimi считает, что первая информация о GA103 появится после выхода видеокарт AMD Radeon RX 6000. Неужели NVIDIA что-то знает о видеокартах BigNavi и их производительность вынуждает задуматься о производстве дополнительной видеокарты. Начало производства обновленной RTX 3080 не стоит ожидать в этом году.

анонсы и реклама
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Необходимость в GeForce RTX 3080 Ti или Super на базе нового чипа достаточно сомнительна. Как показывают первые обзоры, свирепая RTX 3090 при своей стоимости всего лишь на 10…15% быстрее. Насколько будет быстрее предполагаемая RTX 3080 Ti, на 5…8%? Версии с увеличенным объемом памяти и так выпустят сторонние производители, поэтому на данный момент целесообразность такой видеокарты не до конца ясна. В любом случае нужно ждать ответ конкурента, уже после этого мы наверняка увидим контр-меры от NVIDIA.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce geforce rtx 3080 geforce rtx geforce rtx 3080 ti
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
22
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
23
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
22
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
90
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
44
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
13
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
25

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 114
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 25
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 90
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HUAWEI завершила жизненный цикл для недорогих смартфонов 2019 года и флагманов 2018 года – список телефонов, которые не получат новую прошивку EMUI 10.1
18
Xiaomi представила список из 26 смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13 – названия и сроки выхода
16
В сети набирает популярность новый трейлер GTA 6 – его посмотрели уже более 20 000 человек
24
Все характеристики видеокарт Radeon RX 6000 опубликованы вместе с данными о гибридных процессорах AMD Van Gogh, Cezanne и Rembrandt
137
Изучаем прирост производительности видеокарт за 3 года – GeForce RTX 3080 против GeForce GTX 1080 Ti – на что способен старый флагман по мнению Benchmark
154
Спецификации видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6700 XT опубликованы инсайдером на сайте Newegg
151
Существование 12-ядерного AMD Ryzen 9 5900X и 8-ядерного Ryzen 7 5800X подтверждено документально
98
Для легендарной игры The Witcher 3 вышли 3 необычных модификации – полный пересмотр системы боя, огромные монстры и охота на редких существ с шансом получить легендарное оружие
3
В PlayStation Store резко поднялись рублёвые цены на игры
25
Xiaomi официально снизила цену на 14 000 рублей на 108-Мп флагман Mi 10 – OLED-дисплей на 90 Гц, мощный процессор, быстрая зарядка и NFC в одном из самых популярных телефонов 2020 года
4
Серия видеокарт AMD Radeon RX 6000 будет гораздо производительнее, чем считалось - инсайдер с Reddit
13
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит на 512 ядер больше, чем RTX 2080 Ti и запуск после RTX 3070
26
HUAWEI официально снизила стоимость смартфона Mate 30 Pro на 30 000 рублей – двойная 40 Мп камера, сверхмощный процессор, OLED-дисплей и быстрая зарядка на 40 Вт по самой лучшей цене этой осени
+
Стали известны технические характеристики, производительность и сроки выхода новой видеокарты GeForce RTX 3060 Ti – мощь RTX 2080 Ti по цене ниже 500 долларов уже в октябре
9
Смартфон Honor 30 сильно подешевел - камера на 40 Мп, игровой процессор Kirin 985, NFC, 5G и аккумулятор на 4000 мА*ч по лучшей цене с начала продаж
1
EVGA подтвердила серьезные проблемы с конденсаторами в видеокартах RTX 3080
43
Слух: в Сети появился первый скриншот Starfield от создателей The Elder Scrolls
36
Избранные: Sony подтвердила повышение цен в российском PlayStation Store
21
Частота видеочипа AMD Navi 21 может достигнуть 2.3 ГГц
139
Энтузиаст создал миникомпьютер на базе Core i9 10900K и GeForce RTX 3090 – полная копия реальных деталей из пластилина
5

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Необычные материнские платы - с древним разъемом, под мобильные процессоры, трансформер и многие другие
12
Если «не во что играть» - как найти себе игру по душе
29
Тест старых игр на очень слабом компьютере - Core i5 2500 & ASUS GT 430
61
Выездной компьютерный мастер починит ваш компьютер - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
52
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
22
Необычные видеокарты - с диковинными радиаторами, разночиповые, со съемными вентиляторами и другие
8
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 1
28
Краткое описание контролера вентиляторов Scythe Kaze Master и небольшой тест
48

Сейчас обсуждают

Anna Stroser
17:30
https://www.youtube.com/watch?v=AQ4edkthGNc
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
Anna Stroser
17:29
о бог икселя пощади
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
Axary
17:29
Интересно, а вы Интел KS тоже считаете новым поколением?
В свете выхода процессоров с архитектурой Zen 3 глава AMD обещает продемонстрировать максимум производительности
Amon Amarth
17:28
Жаль только, что у азиатов там что-то произошло, отчего они остановились в развитии и ни на шаг не продвинулись, пока пинка от белого человека не получили. С арабским миром кстати тоже аналогично. Был...
Тест старых игр на очень слабом компьютере - Core i5 2500 & ASUS GT 430
omoikane
17:27
Он говорит про жанр. А не про конкретную игру.
Бывший президент Rockstar North собрал 41 миллион долларов на разработку sci-fi конкурента GTA V
Listoman
17:25
Какой-то гон, у нвидки чипы по мощности идут от gx100, где 100 - самый мощный чип в серии, поэтому ga103 должен занять место между ga102 (3090/3080) и ga104 (3070) в лице какой-нить 3070ti/super, пото...
Версия NVIDIA GeForce RTX 3080 на базе улучшенного графического чипа GA103 может появиться в 2021 году
D3m0n
17:25
Опять старые кулстори про порох и бумагу. Но Англия раком их ставила только в путь. Япошки: >>С помощью европейских технологий и огнестрельного оружия Ода Нобунага победил большинство остальных даймё ...
Тест старых игр на очень слабом компьютере - Core i5 2500 & ASUS GT 430
Стенли Твидл
17:24
А кто сказал что у них будет нестоящее?
Бывший президент Rockstar North собрал 41 миллион долларов на разработку sci-fi конкурента GTA V
nsvlnyy
17:23
Правильно, лучше водки бахнуть и в танки погонять))) Чем получать больше и играть легально
Избранные: Sony подтвердила повышение цен в российском PlayStation Store
Стенли Твидл
17:23
ты в него играл вообще?
Живописные локации Сиродила в первом дневнике разработчиков модификации Skyblivion
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем