Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Инсайдер, известный в twitter как @kopite7kimi, сообщил, что NVIDIA готовит новую видеокарту, основанную на графическом чипе GA103. Этот графический чип упоминался ранее, как первый лабораторный вариант для видеокарты GeForce RTX 3080, но позже был разработан GA102-200, который и был утвержден для флагманской видеокарты RTX 3080.

реклама

Теперь, по слухам, NVIDIA хочет возродить GA103, который был производительнее GA102-200. Видеокарта на основе GA103 призвана занять нишу между RTX 3080 и RTX 3090. На данный момент неизвестны технические характеристики графического чипа, очевидно, что он может получить больше потоковых мультипроцессоров и CUDA-ядер. Возможно, он продемонстрирует более высокие частоты за счет наладки производства Samsung и устранения различных недочетов.

@kopite7kimi считает, что первая информация о GA103 появится после выхода видеокарт AMD Radeon RX 6000. Неужели NVIDIA что-то знает о видеокартах BigNavi и их производительность вынуждает задуматься о производстве дополнительной видеокарты. Начало производства обновленной RTX 3080 не стоит ожидать в этом году.

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Необходимость в GeForce RTX 3080 Ti или Super на базе нового чипа достаточно сомнительна. Как показывают первые обзоры, свирепая RTX 3090 при своей стоимости всего лишь на 10…15% быстрее. Насколько будет быстрее предполагаемая RTX 3080 Ti, на 5…8%? Версии с увеличенным объемом памяти и так выпустят сторонние производители, поэтому на данный момент целесообразность такой видеокарты не до конца ясна. В любом случае нужно ждать ответ конкурента, уже после этого мы наверняка увидим контр-меры от NVIDIA.