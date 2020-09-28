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TSMC может получить 3-нм заказы от Intel к 2023 году

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Несмотря на сообщения о бронировании компанией Apple всех производственных мощностей 3-нм техпроцесса TSMC, в сети появилась информация о том, что Intel также намеревается разместить заказы на производство по 3-нм техпроцессу. Тайваньский полупроводниковый гигант планирует запустить пробные производственные линии 3-нм в 2021 году, а к 2022 году начнется масштабное производство первых продуктов по технологическому процессу следующего поколения.

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Отставание Intel от AMD связано со множеством факторов, но менее продвинутая технология производства определенно является одним из них. Согласно последним новостям, Intel уже передала OEM-заказы на 180000 графических процессоров, которые будут производиться по 6-нм техпроцессу в 2021 году. По всей видимости, это графические решения Intel DG2.

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Сообщается, что запуск производства по 3-нм техпроцессу пройдет в 4 волны. Большая часть производственных мощностей первой волны будет зарезервирована для основного клиента — Apple, а следующие 3 волны производственных мощностей кроме Apple будут зарезервированы многими другими производителями, включая Intel.

В настоящее время TSMC планирует производить 55000 полупроводниковых пластин в месяц. Однако считается, что к 2023 году объемы вырастут до 100000 пластин. Производство каких продуктов Intel планирует отдать TSMC неизвестно, возможно, это будут графические и мобильные процессоры, где важна компактность и энергоэффективность.

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