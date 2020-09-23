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Появилось первое фото профессиональной видеокарты NVIDIA Quadro Ampere на базе полноценного чипа GA102

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В первой половине сентября известный инсайдер @mooreslawisdead сообщил, что NVIDIA готовит профессиональную видеокарту Quadro RTX Ampere, в основу которой ляжет полнофункциональный графический чип GA102 с 10752 CUDA-ядрами. На урезанной версии этого же чипа основана игровая видеокарта GeForce RTX 3090. Она получила на 2 мультипроцессора меньше, а значит количество CUDA-ядер в «свирепом графическом процессоре» составляет 10496.

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По информации @mooreslawisdead, новая Quadro RTX Ampere будет оснащаться 48 ГБ видеопамяти GDDR6 16Gbps с шиной 384-бит, максимальная частота графического ядра составит 1860 МГц. Игрового варианта RTX TITAN пока не планируется, возможно он появится позже, когда Micron приступит к массовому производству чипов GDDR6X объемом 2 ГБ. Однако результаты первых тестов показывают, что смысла в такой видеокарте нет.

Источник изображения: @mooreslawisdead

В новом сообщении @mooreslawisdead опубликовал сравнительную фотографию Quadro RTX Ampere и Quadro RTX 6000. Фото демонстрирует лишь заднюю часть видеокарты, можно увидеть, что сохранилось традиционное охлаждение с турбиной. За счет того, что печатная плата в поколении Ampere короче, в новой Quadro RTX присутствует дополнительный вырез для турбины на задней стороне видеокарты.

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Ожидается, что новые версии NVIDIA Quadro будут представлены 5 октября на NVIDIA GPU Tech Conference 2020.

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