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Новая линейка видеокарт Radeon RX 6000 от AMD будет представлена 28 октября. Точные технические характеристики новинок остаются неизвестными. Руководствуясь фотографиями предполагаемого инженерного образца и информацией, обнаруженной рядом энтузиастов, можно предполагать, что среди флагманов линейки будет присутствовать модель с 16 ГБ видеопамяти GDDR6 256-бит. Конфигурация графического чипа активно обсуждается, но на данный момент нет достаточной информации, чтобы можно было уверенно о чем-то рассуждать.

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Частотные показатели графических чипов видеокарт Radeon RX 6000 также обсуждаются уже достаточно долго. После того как в сети появилась информация о консолях нового поколения, разрабатываемых на базе решений AMD, сообщество предположило, что частоты нового поколения видеокарт будут сопоставимы с частотами графических чипов в PlayStation 5 и Xbox Series X. Информация от RedGamingTech также указывала, что максимальные частоты RX 6000 приближаются к отметке 2…2,2 ГГц.

Источник изображения: @coreteks анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

@coreteks сообщил, что компания AMD приступила к оценке качества образцов видеокарт на базе графического чипа NAVI21, тактовая частота которого превышает 2,1 ГГц. По сообщению энтузиаста, первая информация о характеристиках станет доступна на следующей неделе, вероятно, когда «свои люди» в тестовых лабораториях смогут вынести из стен компании какие-нибудь подробности.