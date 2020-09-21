Образцы Radeon RX 6000 с частотой графического чипа более 2100 МГц отправились в лабораторию AMD
Новая линейка видеокарт Radeon RX 6000 от AMD будет представлена 28 октября. Точные технические характеристики новинок остаются неизвестными. Руководствуясь фотографиями предполагаемого инженерного образца и информацией, обнаруженной рядом энтузиастов, можно предполагать, что среди флагманов линейки будет присутствовать модель с 16 ГБ видеопамяти GDDR6 256-бит. Конфигурация графического чипа активно обсуждается, но на данный момент нет достаточной информации, чтобы можно было уверенно о чем-то рассуждать.
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Частотные показатели графических чипов видеокарт Radeon RX 6000 также обсуждаются уже достаточно долго. После того как в сети появилась информация о консолях нового поколения, разрабатываемых на базе решений AMD, сообщество предположило, что частоты нового поколения видеокарт будут сопоставимы с частотами графических чипов в PlayStation 5 и Xbox Series X. Информация от RedGamingTech также указывала, что максимальные частоты RX 6000 приближаются к отметке 2…2,2 ГГц.
@coreteks сообщил, что компания AMD приступила к оценке качества образцов видеокарт на базе графического чипа NAVI21, тактовая частота которого превышает 2,1 ГГц. По сообщению энтузиаста, первая информация о характеристиках станет доступна на следующей неделе, вероятно, когда «свои люди» в тестовых лабораториях смогут вынести из стен компании какие-нибудь подробности.
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