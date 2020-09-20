Рендеринг в Blender на GeForce RTX 3090 оказался до 20% быстрее, чем на RTX 3080
Вчера появились первые данные об игровой производительности GeForce RTX 3090 от китайского энтузиаста TecLab. Как и в случае с RTX 3080, обзор был оперативно удален с видео-хостинга bilibili, но множество ресурсов успели сохранить результаты.
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По данным TecLab видеокарта RTX 3090 оказалась только на 10% производительнее флагмана — RTX 3080, что кажется достаточно неожиданным. Возможно, потенциал RTX 3090 настолько велик, что сказывается недостаточная производительность процессора и вся мощь видеокарты может быть раскрыта только в разрешении 8K.
Результаты синтетических бенчмарков показывают, что RTX 3090 как минимум на 20% быстрее, чем RTX 3080. Это ожидаемо и пропорционально количеству CUDA-ядер, которых у RTX 3090 также на 20% больше, чем у RTX 3080 —10496 против 8704.
Сегодня появились данные производительности видеокарт в Blender. В соответствии с ними RTX 3090 в среднем на 20% превосходит RTX 3080 по времени рендеринга. Время рендеринга с RTX 3090, измеренное в миллисекундах, на 15–23% ниже, чем у RTX 3080.
Король линейки NVIDIA Ampere, GeForce RTX 3090, поступает в продажу 24 сентября. Розничная цена видеокарты составляет $1499, что в два раза больше, чем у RTX 3080.
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