NVIDIA GeForce RTX 3090 протестирована в играх — незначительное преимущество над RTX 3080
Китайский видеоблогер, известный по каналу TecLab на платформе bilibili, снова радует сообщество, публикую тест производительности GeForce RTX 3090 задолго до снятия ограничений. Предыдущий тест RTX 3080 от TecLab был достоверным, его результаты сходились с данными других изданий.
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Основа тестовой платформы не изменилась это процессор Intel Core i9-10900K, разогнанный до 5 ГГц по всем ядрам, частота кольцевой шины процессора также составила 5 ГГц. Оперативная память работала на эффективной частоте 4133 МГц при задержках 17-18-18-38-2T.
В тестировании участвовал набор синтетических бенчмарков и игр, использовались те же приложения, что и для тестирования RTX 3080. Кроме этого, TecLab продемонстрировал живой игровой процесс из некоторых игр: Red Dead Redemption 2, Total War Shogun, PUBG.
Производительность RTX 3090 оказалась не впечатляющей. Прирост относительно RTX 3080 составляет всего лишь 10-11% и это при двукратной разности в стоимости. На данный момент RTX 3090 не выглядит разумным вложением денег. Возможно, в будущем, когда выйдет большое количество игр нового поколения, ситуация изменится, но сейчас покупка RTX 3090 не оправдывает себя.
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