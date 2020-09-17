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Портал VideoCardz сообщил со ссылкой на Патрика Шура (англ. Patrick Schur) @patrickschur_, инженера-программиста, который активно делится нераскрытыми подробностями о будущих процессорах AMD Ryzen, что в грядущей серии процессоров AMD на базе архитектуры Zen3 на самом деле будет использоваться цифровое обозначение 5000. Впервые эта информация появилась несколько недель назад. По предположениям, AMD хочет согласовать цифровое обозначение процессоров Vermeer и гибридных моделей Cezanne, которые будут основаны на архитектуре Zen3 и представлены в одной серии Ryzen 5000. Таким образом, серия 4000 останется эксклюзивной для гибридных процессоров Renoir в мобильных и настольных платформах.

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Разумеется, сообщение инсайдера ничего не доказывает, поскольку первоисточник информации не был указан. Тем не менее, такой ход ожидаем и логичен. В своем посте Патрик Шур сообщил о процессорах Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X, имеющих 12 и 8 ядер соответственно. Это то же количество ядер, что и в процессорах текущей линейки Ryzen 9 3900X и Ryzen 7 3800X.

В прошлом месяце портал Igor'sLAB сообщил о повышении частоты инженерных образцов Vermeer до 4,9 ГГц. Уже тогда предполагалось, что цифровой идентификатор серии получит номер 5000. Позже Патрик Шур уточнил, что коды OPN, которыми поделился Игорь Валлоссек, относились не к 16-ядерным моделям, а к 12-ядерным.

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Такая схема именования не оставляет простора для предполагаемого 10-ядерного процессора, но, возможно, что такие модели получат обозначение 5850X, если вообще появятся.

Ожидается, что архитектура Zen3 принесет с собой ряд новых технологий и более высокую производительность. VideoCardz со ссылкой на свои источники отмечает следующие особенности: