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Вчера компьютерный портал igorslab.de сообщил о существовании инженерного образца процессора AMD на базе микроархитектуры Zen3 с пиковой тактовой частотой 4,8 ГГц. Модель стала третьим известным инженерным образцом. Первые два образца обладали пиковыми частотами 4,6 ГГц. Идентификаторы процессоров OPN представлены ниже:

100-000000059-52_48 / 35_У, (4,8 / 3,5 ГГц)

100-000000059-14_46 / 37_Y, (4,6 / 3,7 ГГц)

100-000000059-15_46 / 37_N, (4,6 / 3,7 ГГц)

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Сегодня появилась информация еще о двух образцах OPN коды которых соответствуют 16-ядерным процессорам уже известного B0 степпинга. Вероятно, один из них является флагманом линейки и получит обозначение Ryzen 9 4950X или 5950X, если AMD действительно решит выпустить серию процессоров Zen3 под 5000 цифровым идентификатором. Коды OPN новых моделей:

100-000000065-04_46 / 36_Y, (4,6 / 3,6 ГГц)

100-000000061-06_49 / 37_Y, (4,9 / 3,7 ГГц)

Один из образцов обладает пиковой частотой 4,9 ГГц, при этом базовая частота равна 3,7 ГГц. Похоже, что AMD медленно подходит к отметке 5 ГГц. Учитывая, что инженерные образцы смогли достичь 4,9 ГГц, cерийные процессоры должны покорить отметку в 5 ГГц или даже превысить ее.

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Также процессоры получат новые наборы инструкций: ERMS (Enhanced Repeat Move String) и FSRM (Fast Short Repeat Move String), которые уже давно присутствуют в процессорах Intel. Новые инструкции должны ускорить короткие операции при работе с оперативной памятью.

Настольные процессоры семейства Vermeer на базе микроархитектуры Zen3 по официальным заявлениям компании AMD должны появиться до конца 2020 года.