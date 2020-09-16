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На прошлой неделе Huawei опубликовала первые тизеры новых продуктов под брендом Honor. Среди них был игровой ноутбук, который представит новую линейку игровых устройств и аксессуаров Hunter. Модель Honor Hunter Game Book V700 позиционируется как высокопроизводительное решение для геймеров. Ноутбук получил ряд уникальных функций, например, инженеры Honor провели серьезную работу над системой охлаждения, которая получила конструкцию с подвижной панелью, открывающей дополнительный доступ для холодного воздуха. При высокой нагрузке панель отодвигается и турбины системы охлаждения получают прямой доступ к холодному воздуху, также за счет этого горячий воздух быстро покидает внутреннее пространство корпуса, что снижает температуру всех компонентов.

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Сегодня Honor раскрыла технические характеристики Honor Hunter Game Book V700. Как и предполагалось, новинка основана на современных мобильных процессорах Intel Comet Lake-H и мобильных графических решениях NVIDIA Turing. Ноутбук доступен в трех конфигурациях:

Core i5-10300H / 16 ГБ / 512 ГБ / GTX 1660 Ti

Core i7-10750H / 16 ГБ / 512 ГБ / RTX 2060

Core i7-10750H / 16 ГБ / 1 ГБ / RTX 2060

На данный момент продажи начинаются в Китае, но без сомнений Honor Hunter Game Book V700 появится и на российском рынке. Стоимость моделей в Китае составляет 7499, 8499 и 9999 юаней соответственно. По текущему курсу это примерно составляет 83000, 94000 и 111000 рублей.

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Толщина ноутбука составляет всего лишь 19,9 мм. Экран с диагональю 16,1 дюймов получил IPS матрицу с поддержкой высокой частоты обновления 144 Гц и 100% покрытием палитры Adobe RGB. Толщина боковых рамок не превышает 4,7 мм. Среди разъемов присутствуют USB Type-C, USB 3.2, DisplayPort 1.2, USB 2.0 и HDMI 2.0.