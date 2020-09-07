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Huawei планирует совершить дебют на рынке высокопроизводительных игровых ноутбуков. Первым устройством компании в этой категории станет ноутбук Honor Hunter GameBook, который Huawei планирует представить уже 16 сентября. Точные характеристики устройства остаются неизвестными, но ожидается, что ноутбук будет основан на процессоре Intel Core 10-го поколения. Для максимальной реализации потенциала новейших решений Intel, инженеры Huawei разработали несколько уникальных технических решений для охлаждения компонентов системы Honor Hunter GameBook.

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Huawei сообщила о двух запатентованных технологиях, применяющихся в системе охлаждения ноутбука. Honor Hunter GameBook получит подвижную структуру системы охлаждения и радиатор специальной конфигурации. Подвижная структура подразумевает возможность открытия нижней крышки ноутбука прямо в процессе работы для того, чтобы турбины системы охлаждения получали возможность беспрепятственно забирать холодный воздух. Кроме этого, горячий воздух будет быстрее покидать внутреннее пространство ноутбука, что в целом снизит нагрев всех компонентов и конструкции. Подробностей о конфигурации радиатора не так много, но, по утверждениям Huawei, он обладает увеличенной площадью и эффективностью рассеивания тепла.

Система охлаждения должна получиться очень эффективной. Один из инсайдеров уже продемонстрировал первые результаты ее испытания. После продолжительной игровой сессии поверхность ноутбука не нагрелась выше 30°C при комнатной температуре 26°C. Это достаточно неплохой результат.

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Ожидается, что до 16 сентября Huawei раскроет еще несколько ключевых особенностей новинки.