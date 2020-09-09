Рекомендованная мощность блоков питания для систем с видеокартами NVIDIA Ampere опубликована порталом, раскрывшим появление 12-пинового коннектора
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Редактор компьютерного портала wccftech.com, Hassan Mujtaba (англ. Хассан Муджтаба), опубликовал в своем twitter @hms1193 таблицу рекомендованной мощности блока питания для различных комбинаций процессоров и видеокарт. Таблица составлена компьютерным порталом fcpowerup.com, в ней присутствуют новейшие игровые видеокарты NVIDIA, которые в совокупности с современными производительными процессорами потребуют блок питания достаточно высокой мощности.
Для обеспечения жизнедеятельности системы на базе процессоров Core-i5/i7 или AMD Ryzen 5/7 и флагманов NVIDIA, RTX 3080 и RTX 3090, понадобится блок питания мощностью не менее 850 Вт. Вспоминается фотография 12-пинового коннектора от Seasonic, который рекомендовалось использовать только с 850 Вт блоками. Также стоит напомнить, что портал fcpowerup первым рассказал широкой публике о 12-пиновом коннекторе питания видеокарт NVIDIA. Вероятно, доступ к новым видеокартам у представителей портала уже есть, поэтому данные могут быть получены в результате первых тестов. Но, даже не обладая видеокартами, можно приблизительно понять, какой блок питания потребуется для современных конфигураций.
Заявленное энергопотребление RTX 3080 составляет 320 Вт. По некоторой информации, видеокарты обладают запасом по частотам и можно рассчитывать на разгон в 300 МГц и даже больше — скромно добавим 80…100 Вт. Объединив видеокарту с платформой Intel и достаточно популярным Core i7-10700K, мы должны прибавить около 230 Вт, которые процессор может потребовать у блока питания, перейдя в режим PL2. Разгон до 5…5,1 ГГц при напряжении 1,36 В потребует около 270 Вт мощности в пике. Таким образом, мы легко подошли к отметке 700 Вт, сложив потребляемую мощность только двух основных компонентов системы.
Если в системе планируется использовать более мощный процессор, например Core i9 или Ryzen 9, то придется задуматься о блоке питания мощностью 1000 Вт, а положив глаз на Threadripper и RTX 3090, нужно задуматься о модели на 1200 Вт. Про две RTX 3090, соединенные NVLink, страшно даже думать.
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