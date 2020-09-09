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Редактор компьютерного портала wccftech.com, Hassan Mujtaba (англ. Хассан Муджтаба), опубликовал в своем twitter @hms1193 таблицу рекомендованной мощности блока питания для различных комбинаций процессоров и видеокарт. Таблица составлена компьютерным порталом fcpowerup.com, в ней присутствуют новейшие игровые видеокарты NVIDIA, которые в совокупности с современными производительными процессорами потребуют блок питания достаточно высокой мощности.

Для обеспечения жизнедеятельности системы на базе процессоров Core-i5/i7 или AMD Ryzen 5/7 и флагманов NVIDIA, RTX 3080 и RTX 3090, понадобится блок питания мощностью не менее 850 Вт. Вспоминается фотография 12-пинового коннектора от Seasonic, который рекомендовалось использовать только с 850 Вт блоками. Также стоит напомнить, что портал fcpowerup первым рассказал широкой публике о 12-пиновом коннекторе питания видеокарт NVIDIA. Вероятно, доступ к новым видеокартам у представителей портала уже есть, поэтому данные могут быть получены в результате первых тестов. Но, даже не обладая видеокартами, можно приблизительно понять, какой блок питания потребуется для современных конфигураций.

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Заявленное энергопотребление RTX 3080 составляет 320 Вт. По некоторой информации, видеокарты обладают запасом по частотам и можно рассчитывать на разгон в 300 МГц и даже больше — скромно добавим 80…100 Вт. Объединив видеокарту с платформой Intel и достаточно популярным Core i7-10700K, мы должны прибавить около 230 Вт, которые процессор может потребовать у блока питания, перейдя в режим PL2. Разгон до 5…5,1 ГГц при напряжении 1,36 В потребует около 270 Вт мощности в пике. Таким образом, мы легко подошли к отметке 700 Вт, сложив потребляемую мощность только двух основных компонентов системы.

Если в системе планируется использовать более мощный процессор, например Core i9 или Ryzen 9, то придется задуматься о блоке питания мощностью 1000 Вт, а положив глаз на Threadripper и RTX 3090, нужно задуматься о модели на 1200 Вт. Про две RTX 3090, соединенные NVLink, страшно даже думать.