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NVIDIA представила новый мост NVLink по цене бюджетной видеокарты

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Источник изображения: NVIDIA

Компания NVIDIA представила новый мост NVLink для объединения нескольких видеокарт. Удивительно, но только одна модель из представленной линейки GeForce RTX 30 поддерживает эту возможность. Изучив сравнительную таблицу характеристик, можно увидеть, что только RTX 3090, стоимостью $1500, поддерживает технологию NVLink. Даже GeForce RTX 3080 за $700 не получила эту возможность, а NVIDIA и сам Дженсен Хуанг (англ. Jen-Hsun Huang) называют эту видеокарту флагманом 30 серии, в то время как RTX 3090 выступает «вне зачета», позиционируясь как «большой свирепый GPU» (Big Ferocious GPU, BFGPU), превосходящий все остальные.

Источник изображения: NVIDIA

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Видимо времена всеобщей доступности конфигураций с несколькими видеокартами окончательно уходят. Ранее возможность объединения была доступна даже для бюджетных видеокарт. Пользователи могли приобрести видеокарту начального уровня, а позже, при наличии второго разъема PCI-E и денежных средств, приобрести вторую аналогичную видеокарту. Объединив две бюджетные модели можно было получить более высокую производительность. Однако далеко не все игры поддерживали эти технологии и многие разработчики не занимались адаптацией своих проектов для таких конфигураций. Судьба технологий DirectX 12 MultiGPU и NVIDIA Checkerboard Frame Rendering (CFR) также остается под вопросом.

Стоимость нового моста NVLink оценивается в $80. Таким образом, MultiGPU конфигурация из двух RTX 3090 обойдется в $3080 или практически в 232000 рублей по курсу на момент публикации. Все желающие смогут приобрести новый мост NVLink с 24 сентября.

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