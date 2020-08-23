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Некоторое время назад в сеть просочилась информация о новом коннекторе питания, который будет применяться на флагманских видеокартах Ampere от NVIDIA. Новый коннектор был 12-пиновым и по предположениям позволял передавать до 600 Вт энергии. Контакты располагаются в два ряда, размеры коннектора 19x8,35 мм. В то время многие скептически отнеслись к этой новости, но позже несколько технических блогеров подтвердили, что вероятность появление нового разъема питания существует. Однако, если он и будет использоваться, то, скорее всего, только на специализированных версиях видеокарт и, возможно, на эталонных видеокартах NVIDIA. Сторонние производители с большой вероятностью откажутся от такого нововведения и оснастят свои видеокарты привычными 6 и 8-контактными разъемами. Это можно было увидеть на появившейся недавно фотографии предполагаемой RTX 3090/3080, где видеокарта получила три 8-пиновых разъема питания.

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Судя по последним фотографиям огромной видеокарты NVIDIA с техслотовым охлаждением, энергопотребление GeForce RTX 3090 и RTX 3080 должно быть внушительным. Поэтому вероятность появления нового коннектора питания возрастает и уже не будет вызывать большого удивления.

Подготовку к появлению нового интерфейса начали и производители блоков питания. Сегодня в сеть просочились фотографии переходника Seasonic с 12-пинового коннектора на два 8-пиновых. На упаковке производителя присутствует рекомендация использовать для этого кабеля блоки питания с мощностью не менее 850 Вт.