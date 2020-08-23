Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарты NVIDIA получат 12-контактный разъем питания — производители блоков питания уже готовы к этому

[ ] для раздела Блоги
4
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
2070 Super дешевеет перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Некоторое время назад в сеть просочилась информация о новом коннекторе питания, который будет применяться на флагманских видеокартах Ampere от NVIDIA. Новый коннектор был 12-пиновым и по предположениям позволял передавать до 600 Вт энергии. Контакты располагаются в два ряда, размеры коннектора 19x8,35 мм. В то время многие скептически отнеслись к этой новости, но позже несколько технических блогеров подтвердили, что вероятность появление нового разъема питания существует. Однако, если он и будет использоваться, то, скорее всего, только на специализированных версиях видеокарт и, возможно, на эталонных видеокартах NVIDIA. Сторонние производители с большой вероятностью откажутся от такого нововведения и оснастят свои видеокарты привычными 6 и 8-контактными разъемами. Это можно было увидеть на появившейся недавно фотографии предполагаемой RTX 3090/3080, где видеокарта получила три 8-пиновых разъема питания.

реклама

Судя по последним фотографиям огромной видеокарты NVIDIA с техслотовым охлаждением, энергопотребление GeForce RTX 3090 и RTX 3080 должно быть внушительным. Поэтому вероятность появления нового коннектора питания возрастает и уже не будет вызывать большого удивления.

Источник изображений: @9550pro и @harukaze5719

Подготовку к появлению нового интерфейса начали и производители блоков питания. Сегодня в сеть просочились фотографии переходника Seasonic с 12-пинового коннектора на два 8-пиновых. На упаковке производителя присутствует рекомендация использовать для этого кабеля блоки питания с мощностью не менее 850 Вт.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia seasonic nvidia ampere rtx 3090 rtx 3080 rtx ampere
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
37
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
33
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
23
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
36
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
54

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 36
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 30
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская цена Redmi Note 9 Pro снизилась на 10 000 рублей – 64 Мп камера, NFC, игровой процессор и ёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой по самой низкой цене с начала продаж
10
Официальный список из 57 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 на операционной системе Android 11
6
Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов
91
Новая версия EMUI 10 стала доступна для 5 смартфонов Huawei и Honor 2018 года
9
Опубликованы возможные цены, дата анонса и день начала продаж игровой приставки PlayStation 5
5
Российская цена HUAWEI P30 Pro упала на 18 000 рублей – флагманский процессор, беспроводная зарядка и одна из лучших камер на рынке по самой большой скидке с начала продаж
8
Впечатляющая карта для GTA 6 соединила будущую игру с одним из успешнейших проектов Rockstar
4
Новая Microsoft Flight Simulator оказалась неиграбельна – GeForce RTX 2080 Super – 29 fps в тестировании Guru3d
60
Легендарный 4-ядерный Core i5-2500K против нового 6-ядерного Core i5-10600K – выясняем, на что способен старый процессор в новых играх в тестировании Benchmark
93
Новые подробности шутера Atomic Heart про альтернативный СССР
6
6-ядерный игровой процессор Core i5 9600K подешевел на 100 долларов – самая большая скидка на один из лучших геймерских «камней»
24
iPhone 11 Pro Max сильно подешевел – Apple A13 Bionic, Super Retina XDR и аккумулятор на 15,04 Вт*ч по самой низкой цене
2
Фото дня: эталонная GeForce RTX 3090 оказалась трёхслотовым исполином
61
Civilization VI вышла на мобильных устройствах
5
GeForce RTX 3090 получит трехслотовое исполнение и цену в 1400 долларов
145
Выбираем оптимальный процессор для экономного геймера – Ryzen 3 3300X против Core i5-10400 и Core i3-10100 в поединке за звание лучшего процессора для студентов по версии GECID
8
Флагманская игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 предстала на фотографиях — новинка имеет гигантские размеры
45
Изучаем трудности игрового опыта 8-ядерного процессора AMD FX-8150 – когда со дна постучали в тестировании Gamers Nexus
46
Разработчики World of Tanks дарят 7 премиальных танков, серебро и до шести свободных слотов в ангаре – празднование 10-летия продолжается
22
Обновлённая версия легендарной Crysis может принести самую продвинутую графику в текущем поколении – трассировка лучей, 8К-текстуры и многое другое, с чем не справится ни одна видеокарта
16

Популярные статьи

Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
103
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
37
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Ретробенчмаркинг — HD 2900 XT (R600)
28

Сейчас обсуждают

useuseuser
14:21
Аналогично. В своё время играл с удовольствием. Удалил несколько лет назад, просто надоело. Где-то раз в полгода устанавливаю, покатаю пару часиков и опять сношу. Никаких претензий (за хорошую бесплат...
Разработчики World of Tanks дарят 7 премиальных танков, серебро и до шести свободных слотов в ангаре – празднование 10-летия продолжается
Auroson1c
14:20
обоже мой ... компуктер на 600ватт! Никогда такого не было! Всю жись на 200 ваттных сидели, а тут 600 выкатили. Как жить та.
Стали известны реальные размеры топовой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
Auroson1c
14:18
Машины видимо тоже должны меньше греться с ростом лошадей. Логика - наше всё ))))
Стали известны реальные размеры топовой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
midinada
14:18
Обновился сам. Потом кое что пришлось своими ручками исправлять. Сейчас все в порядке. Понравилась быстрая загрузка Винды.
Обновление Windows 10 вывело из строя тысячи компьютеров – экран «смерти», снижение fps в играх, проблемы с клавиатурой, мышью и десятки новых системных ошибок
dmitry07
14:17
"Ролик демонстрирует первоклассную работу аниматоров и художников — персонажи выглядят очень живыми" - это точно, Харли кривляется, трясет головой, а ее укладка даже не шевелится(здесь должна быть ре...
Suicide Squad: Kill the Justice League — новый проект от авторов игровой трилогии Batman Arkham
Auroson1c
14:17
Заголовок некорректный ... правильно "Стали известны нереальные размеры" ...
Стали известны реальные размеры топовой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
LEVAK
14:15
10900+3090=500 Вт, надеюсь припасли топ матери, топ БП, огромные корпуса и топ охлад. Горячие новинки осени 2 в 1: элитный гейминг и отопление жилища.
Стали известны реальные размеры топовой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
Auroson1c
14:14
а теперь возьми какую-нить 280gtx, которая стоила 500$ в те времена и попробуй на ней запустить че-нить в 4к и потом расскажешь про пропорциональный рост цен. Единственное че у вас растет непропорцион...
GeForce RTX 3090 получит трехслотовое исполнение и цену в 1400 долларов
Anatoliy Baranov
14:14
Нет таких цен на 9 pro, зачем 3,14здеть?
Российская цена Redmi Note 9 Pro снизилась на 10 000 рублей – 64 Мп камера, NFC, игровой процессор и ёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой по самой низкой цене с начала продаж
Yolanda Tarska
14:12
Зачем, я ставлю Винду и всё работает само. Раньше в WinXP на Атлоне ХP и HDD сидели службы отключали, чтобы побыстрее грузилось, зачем сейчас)
Обновление Windows 10 вывело из строя тысячи компьютеров – экран «смерти», снижение fps в играх, проблемы с клавиатурой, мышью и десятки новых системных ошибок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем