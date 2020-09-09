Cryorig представила новый производительный процессорный кулер с надежной системой быстрого монтажа
Компания Cryorig продемонстрировала новый воздушный кулер R5 с новой системой крепления. Модель получилась достаточно интересной за счет сочетания высокой производительности, продуманной конструкции и новой удобной системы быстрого монтажа Qlick-Mount.
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Заявленный теплоотвод модели Cryorig R5 составляет 200 Вт. В конструкции используются 6 тепловых трубок диаметром 6 мм. Трубки не имеют прямого контакта — конструкция включает тепло-распределительную подошву из никелированной меди. Пакет радиатора набран из 48 пластин толщиной 0,4 мм, расположенных с шагом 2 мм. В комплекте с кулером поставляются два 140-мм вентилятора, обладающих высоким воздушным потоком 76 CFM при достаточно низком уровне шума 23 дБ.
Как заявляет производитель, конструкция кулера не помешает установке модулей памяти на любой платформе, включая Intel X99 и X299. Но больший интерес вызывает новая система крепления, которая дебютировала в модели Cryorig R5. Она поддерживает установку на все современные платформы и состоит из быстро монтируемой конструкции.
Кулер оснащен системой защелок, но это не те защелки, которые мы привыкли видеть на множестве моделей. Cryorig использует достаточно прочную и массивную конструкцию с надежными жесткими скобами и прочной металлической рамкой для материнской платы. Установку кулера можно выполнить одной рукой, фиксация осуществляется единственным винтом, который закручивается шестигранным ключом, идущим в комплекте. Для быстрого доступа к винту в радиаторе предусмотрено сквозное отверстие.
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