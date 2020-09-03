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Компания NVIDIA опубликовала на официальном YouTube канале NVIDIA GeForce сравнение производительности новейшей видеокарты GeForce RTX 3080 с флагманом предыдущего поколения, GeForce RTX 2080 Ti. Сравнение проходило в игре Doom Eternal, в разрешении 4K. Настройки графики были выкручены на максимум — использовался пресет Ultra Nightmare. Похоже, что GeForce RTX 3080 не оставляет флагману Turing ни единого шанса, показывая превосходную производительность.

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Видеокарта GeForce RTX 3080 показывает в среднем около 120 кадров в секунду даже в тяжелых сценах с большим количеством спецэффектов. Это примерно на 50…70% производительнее по сравнению с флагманом последнего поколения. Максимальный FPS, который продемонстрировала GeForce RTX 3080, составляет около 160…170 кадров, тогда как GeForce RTX 2080 Ti смогла показать максимальный FPS около 110…120 кадров.

Еще больше впечатляет то, что GeForce RTX 3080 оценивается гораздо ниже RTX 2080 Ti. Стоимость последней превышает $1000, а RTX 3080 предлагается за $699, что делает ее сверх привлекательным продуктом для геймеров по всему миру. Страшно представить, какой уровень производительности обеспечит GeForce RTX 3090, которая по техническим характеристикам гораздо мощнее GeForce RTX 3080.

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