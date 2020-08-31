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В сети появились снимки из презентации продуктов NVIDIA Ampere. Компания не предоставила рабочий драйвер для своих видеокарт, чтобы устранить возможность преждевременного появления данных о производительности, но кадры из презентации не удалось сдержать — они смогли вырваться. Конечно, информацию нужно воспринимать с некоторой долей скептицизма.

Первый слайд демонстрирует фотографию и главные технические характеристики GeForce RTX 3090. Для активных участников сообщества здесь нет никакой новой информации. Видеокарта получит 5248 CUDA-ядер, видеопамять GDDR6X объемом 24 ГБ, работающую на скорости 19,5 Гб/с.

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Больший интерес вызывает второй слайд. На нем демонстрируется производительность RTX 3090 в трех играх: Control, Minecraft RTX и Wolfenstein Yong Blood. В соответствии с этими графиками, RTX 3090 будет более чем в два раза производительнее RTX 2080 Ti в Control, в два раза производительнее в Minecraft RTX и примерно на 80% производительнее в Wolfenstein Yong Blood. Эти результаты получены при ультра-настройках графики в разрешении 4K, с включенной трассировкой лучей и сглаживанием на основе машинного обучения (Deep Learning Super-Sampling, DLSS).

Интересные результаты, показывающие значительное преимущество новых видеокарт при работе с технологией трассировки лучей. Но хотелось бы увидеть и обычное сравнение без ключевых технологий NVIDIA, таких, как Ray Tracing и DLSS.