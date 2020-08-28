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Компания AMD представила очередную версию драйверов Adrenalin 2020. В новой версии 20.8.3 снова удалось существенно увеличить производительность текущих графических решений компании и исправить ряд проблем. Особенно будут рады поклонники соревновательных игр для которых устранена очень неприятная проблема, серьезно влияющая на качество геймплея и его результаты.

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Компания добавила поддержку игровых новинок: Project CARS 3 и Marvel’s Avengers. А также улучшила производительность своих продуктов в игре Fortnite — владельцы Radeon RX 5700 XT могут рассчитывать на 12% прибавку FPS на эпических настройках графики, что достаточно неплохо.

Любители напряженных и нервных баталий в CS GO избавятся от периодических статтеров и лагов, которые в игре такого класса могут решить не только исход дуэли и раунда, а вообще и всего матча. Владельцы видеокарт Radeon наблюдали проблемы, когда на фоне CS GO были запущены некоторые приложения, например, мессенджер Discord для голосовой связи с командой, сторонний клиент киберспортивной платформы для поиска игр. Теперь эта проблема решена и конфликты между приложениями не возникают.

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Кроме этого, исправлены ошибки в Hyper Scape, eFootball PES 2020, Surviving Mars и Mortal Shell. Исправлены проблемы с расширенным динамическим диапазоном HDR на дисплеях с поддержкой функции FreeSync 2 и проблемы с выводом видео из браузеров Microsoft Edge и Google Chrome на дополнительный дисплей. Обновлены возможности графического интерфейса Vulkan.