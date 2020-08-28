Microsoft исправила баг, вызывающий постоянную дефрагментацию дисков в Windows 10
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Компания Microsoft в новом обновлении для операционной системы Windows 10 исправила достаточно неприятную проблему, затрагивающую работу центра оптимизации дисков. Проблема возникла после выпуска майского обновления Windows 10 до версии 2004 и заключалась в том, что центр оптимизации дисков перестал сохранять дату последней оптимизации. Это приводило к нарушению работы расписания обслуживания накопителей и постоянной дефрагментации жестких дисков и оптимизации твердотельных накопителей SSD, что могло пагубно сказываться на их ресурсе.
Негативное влияние могло распространяться и на быстродействие системы из-за частого обращения к накопителям в неподходящий момент, запуска дефрагментации или отправки команды TRIM на твердотельный накопитель.
Обновление, исправляющее ошибку центра оптимизации дисков появилось только к концу августа. Это обновление устанавливается опционально, пользователь должен самостоятельно подтвердить его установку в центре обновления Windows. Обновление распространяется под номером KB4571744. После его установки номер сборки системы обновится до 19042.487.
Также KB4571744 содержит достаточно большое количество и других исправлений полный список которых можно увидеть в официальном блоге Microsoft.
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