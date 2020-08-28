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Microsoft исправила баг, вызывающий постоянную дефрагментацию дисков в Windows 10

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Компания Microsoft в новом обновлении для операционной системы Windows 10 исправила достаточно неприятную проблему, затрагивающую работу центра оптимизации дисков. Проблема возникла после выпуска майского обновления Windows 10 до версии 2004 и заключалась в том, что центр оптимизации дисков перестал сохранять дату последней оптимизации. Это приводило к нарушению работы расписания обслуживания накопителей и постоянной дефрагментации жестких дисков и оптимизации твердотельных накопителей SSD, что могло пагубно сказываться на их ресурсе.

Негативное влияние могло распространяться и на быстродействие системы из-за частого обращения к накопителям в неподходящий момент, запуска дефрагментации или отправки команды TRIM на твердотельный накопитель.

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Обновление, исправляющее ошибку центра оптимизации дисков появилось только к концу августа. Это обновление устанавливается опционально, пользователь должен самостоятельно подтвердить его установку в центре обновления Windows. Обновление распространяется под номером KB4571744. После его установки номер сборки системы обновится до 19042.487.

Также KB4571744 содержит достаточно большое количество и других исправлений полный список которых можно увидеть в официальном блоге Microsoft.

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microsoft windows windows 10 windows 10 обновления windows 10 баги
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Headman
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Очнись, вот челик покупает самсунг зеленую ддр4 2666 плашки, там по спд cl19 собрал пк все работает и норм. у меня такая была в дуале меньше 40гб/сек в тесте аиды,
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Сергей Сергей
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все видят)) просто стирают адекватные комменты, а синих петухов оставляют))
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Hannibal Lecter
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Какая скорость у 9100f
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Hannibal Lecter
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Да их послушать то они материнку покупают за 200евро, которая память до 4Гц разгоняет то сам 9100f как то умудряются разгонять и видеокарту покупают уровня 2080ti к нему. Это клиника. Просто бесконечн...
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