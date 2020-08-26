Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Различная информация о видеокартах Ampere от NVIDIA появляется каждый день. Это неудивительно — анонс видеокарт состоится 1 сентября, а первые образцы уже давно готовы. Однако ни один слух о технических характеристиках новинок не может быть полностью подтвержден. Некоторые объясняют это высокой конкуренцией между NVIDIA и AMD. Последняя находится в стадии ожидания новых продуктов конкурента и только после их выхода определится с финальными техническими характеристиками своих видеокарт RDNA2, поэтому NVIDIA прилагает все усилия, чтобы сдержать распространение информации. Но, похоже, что NVIDIA сама не может определиться с техническими характеристиками, а конкретно — с частотами графического чипа и видеопамяти. Если верить слухам, инженеры, тестирующие образцы видеокарт GeForce RTX 30, сообщают о высоких температурах видеопамяти.

реклама

Возможно, сегодня появилась первая достоверная информация об объеме видеопамяти видеокарт Ampere. До этого с разной периодичностью появлялась информация о том, что RTX 3090 получит 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6X, а RTX 3080 — только 10 ГБ. Позже инсайдеры сообщали об удвоении объема видеопамяти, а далее с завидной частотой эти новости появлялись снова и снова, сообщая то о 12 и 10 ГБ, то о 24 и 20 ГБ.

Портал videocardz.com сообщил реальные конфигурации памяти новых видеокарт, отметив, что эта информация получена от партнеров NVIDIA и является достоверной. Конфигурации получились неожиданными. Во-первых, подтвердилась информация, что RTX 3080 Ti не будет представлена в стартовой линейке видеокарт. Во-вторых, GeForce RTX 3090 действительно получит 24 ГБ видеопамяти типа GDDR6X с шиной 384-бит, как и RTX TITAN Ampere. А вот GeForce RTX 3080, к сожалению, получит только 10 ГБ видеопамяти 320-бит, что на 1 ГБ меньше, чем у текущего флагмана RTX 2080 Ti. Скорость памяти RTX 3090 и RTX 3080 будет достигать 19 Гб\с. Можно предположить, что высокие температуры не позволили добиться скорости 21 Гб\с.

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Возможно, в будущем мы увидим Ti или Super версию с большим объемом видеопамяти.