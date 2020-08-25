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Инсайдер с китайского форума Chiphell опубликовал первый снимок графического процессора NVIDIA GA102, который станет сердцем флагманских видеокарт следующего поколения GeForce RTX TITAN, RTX 3090 и RTX 3080.

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На фотографии, представленной пользователем PolyMorph, хорошо виден массивный чип с кодовым именем GA102-300-A1. Этот чип должен использоваться в видеокарте GeForce RTX 3090. Для других видеокарт серии Ampere предназначены чипы с иными числовыми суффиксами. Видеокарта RTX TITAN должна основываться на чипе GA102-400, а RTX 3080 — на чипе GA102-200.

В настоящее время характеристики чипов неизвестны. Как ранее сообщал автор портала igorslab.de, Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), рабочие частоты видеокарт до сих пор могут быть не назначены. Инженеры активно тестируют видеокарты и подбирают частоты, чтобы снизить нагрев и оптимизировать энергопотребление, которое у флагманов линейки может достигать внушительных значений.

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По предположениям, графический процессор GA102-300-A1 может включать 82 потоковых мультипроцессора (Streaming Multiprocessors, SM) с 5248 CUDA ядрами. Если это действительно так, то RTX 3090 получит на 20% больше CUDA ядер, чем GeForce RTX 2080 Ti. По производительности RTX 3090 может быть на 40% быстрее RTX 2080 Ti, а преемником последней станет RTX 3080, но с улучшенной производительностью в технологиях трассировки лучей и сглаживания на основе машинного обучения (DLSS).