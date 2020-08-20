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Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов

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    Источник изображения: AmigoDesigns YouTube

Автор компьютерного портала Igor’sLAB, Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), поделился некоторыми подробностями о видеокартах NVIDIA RTX 30 до официального анонса которых остается чуть меньше двух недель. Валлоссек подытожил свои предыдущие публикации и добавил немного новой информации. Эта информация далеко не обнадеживающая. 

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Игорь Валлоссек отмечает, что несмотря на скорый анонс, NVIDIA продолжает работу над видеокартами. Образцы, естественно, уже существуют, но их окончательная настройка не завершена и не утверждены рабочие частоты, которые остаются неизвестными, даже для сторонних производителей — партнеров NVIDIA. Точные технические характеристики видеокарт до сих пор остаются неизвестными. Это объясняет множество противоречивых сообщений от инсайдеров — конфигурации постоянно изменяются. Также отмечается, что количество графических чипов для массового выпуска еще не так велико, производство не сразу наберет обороты, поэтому появление видеокарт стоит ожидать только к концу сентября и то, если все очень поторопятся.

По словам Валлосека, от инженеров, тестирующих видеокарты, поступают слухи о проблемах с охлаждением и они связаны не с графическим процессором, как многие могли подумать, а с быстрой GDDR6X памятью, работающей на высоких частотах. Потери мощности в системе с 12 чипами памяти сравнимы с потерями мощности преобразователей напряжения для графического процессора. В случае с 24 ГБ версиями видеокарт, с еще 12 чипами на обратной стороне платы, потери удваиваются. По подсчетам Валлоссека еще около 10 Вт мощности будет теряться в линиях между преобразователями и чипами памяти. Это тепло не может быть напрямую поглощено системой охлаждения, оно будет распространяться в плате и негативно сказываться на температуре 8 модулей памяти, которые располагаются слева и справа от графического чипа.

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Предельная температура для GDDR6X памяти Micron составляет 120 °C, но защита будет срабатывать при более низкой температуре. По сообщениям от тестеров, самый горячий модуль памяти нагревается до 98 °C. Компания AMD, могла осознанно выбрать для своих видеокарт более медленную память GDDR6, но с более широкой шиной данных, что позволит избежать дополнительных проблем с охлаждением.

На короткой печатной плате NVIDIA компоненты расположены с очень большой плотностью, что приведет к очень большой плотности теплового потока, особенно для видеокарт с двухсторонним расположением памяти. Видеокарта получится очень горячей. Чтобы отвести такой поток тепла с небольшой площади потребуется дорогостоящее система охлаждения с очень хорошей испарительной камерой, стоимость только охлаждения может превысить $155.

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