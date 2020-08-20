Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Автор компьютерного портала Igor’sLAB, Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), поделился некоторыми подробностями о видеокартах NVIDIA RTX 30 до официального анонса которых остается чуть меньше двух недель. Валлоссек подытожил свои предыдущие публикации и добавил немного новой информации. Эта информация далеко не обнадеживающая.

реклама

Игорь Валлоссек отмечает, что несмотря на скорый анонс, NVIDIA продолжает работу над видеокартами. Образцы, естественно, уже существуют, но их окончательная настройка не завершена и не утверждены рабочие частоты, которые остаются неизвестными, даже для сторонних производителей — партнеров NVIDIA. Точные технические характеристики видеокарт до сих пор остаются неизвестными. Это объясняет множество противоречивых сообщений от инсайдеров — конфигурации постоянно изменяются. Также отмечается, что количество графических чипов для массового выпуска еще не так велико, производство не сразу наберет обороты, поэтому появление видеокарт стоит ожидать только к концу сентября и то, если все очень поторопятся.

По словам Валлосека, от инженеров, тестирующих видеокарты, поступают слухи о проблемах с охлаждением и они связаны не с графическим процессором, как многие могли подумать, а с быстрой GDDR6X памятью, работающей на высоких частотах. Потери мощности в системе с 12 чипами памяти сравнимы с потерями мощности преобразователей напряжения для графического процессора. В случае с 24 ГБ версиями видеокарт, с еще 12 чипами на обратной стороне платы, потери удваиваются. По подсчетам Валлоссека еще около 10 Вт мощности будет теряться в линиях между преобразователями и чипами памяти. Это тепло не может быть напрямую поглощено системой охлаждения, оно будет распространяться в плате и негативно сказываться на температуре 8 модулей памяти, которые располагаются слева и справа от графического чипа.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Предельная температура для GDDR6X памяти Micron составляет 120 °C, но защита будет срабатывать при более низкой температуре. По сообщениям от тестеров, самый горячий модуль памяти нагревается до 98 °C. Компания AMD, могла осознанно выбрать для своих видеокарт более медленную память GDDR6, но с более широкой шиной данных, что позволит избежать дополнительных проблем с охлаждением.

На короткой печатной плате NVIDIA компоненты расположены с очень большой плотностью, что приведет к очень большой плотности теплового потока, особенно для видеокарт с двухсторонним расположением памяти. Видеокарта получится очень горячей. Чтобы отвести такой поток тепла с небольшой площади потребуется дорогостоящее система охлаждения с очень хорошей испарительной камерой, стоимость только охлаждения может превысить $155.

реклама

Станут ли видеокарты NVIDIA Ampere горячее видеокарт Fermi?