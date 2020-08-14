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Компания Razer решила возобновить продажи игровой мыши Naga для левшей. Производство предыдущей версии Razer Naga Left-Handed Edition остановилось в 2014 году — это был проект, который требовал больших затрат при низком спросе. Семейство мышей Naga прошло через девять итераций, в последней из которых представлена усовершенствованная классическая версия Naga для правшей — Naga Trinity. Новые вариации Naga для левшей Razer больше не выпускала.

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Но что-то заставило компанию передумать и сделать для своих леворуких фанатов специальную версию лучшей игровой мыши для MMO-игр. Обновленная Razer Naga Left-Handed Edition будет использовать только классический дизайн, ориентированный на MMO-игры. Сменных панелей, как у версии Trinity, не будет. Однако технические характеристики новой Razer Naga Left-Handed Edition будут даже лучше, чем у Trinity. Мышь получит новый оптический датчик Razer Focus с разрешением 20000 DPI (модификация PixArt PMW3399), в то время как Naga Trinity оборудована более старым сенсором с разрешением 16000 DPI. Новый сенсор также обладает лучшими скоростными характеристиками.

Главная особенность мыши — 19 программируемых кнопок, 12 из которых расположены на боковой поверхности, еще 2 — под колесом мыши. Еще 5 кнопок — это трехпозиционное колесо прокрутки, левая и правая клавиши мыши. Такое количество кнопок, а также программное обеспечение Razer Synapse 3 и функция Razer Hypershift позволят создать сложнейшие макросы и выполнять нажатием пары кнопок огромную работу в любой MMO-игре. Теперь вы всегда будете успевать поддерживать своих союзников и давать сложные прокасты.

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Стоимость новой мыши Razer Naga Left-Handed Edition составляет $99,99.