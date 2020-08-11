Видеокарты NVIDIA Ampere нереференсного дизайна появятся в продаже одновременно с версиями Founders Edition
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Анонс видеокарт NVIDIA следующего поколения может состояться уже в августе, а начало продаж в сентябре. Обычно, первыми на рынке появляются видеокарты эталонного дизайна, в случае с NVIDIA это версии Founders Edition, но, по последней информации, партнеры NVIDIA готовы представить свои версии видеокарт Ampere одновременно с эталонными версиями от NVIDIA.
Как сообщает портал videokardz.com, партнеры NVIDIA сообщили представителям TweakTown, что при запуске новой линейки видеокарт RTX 3000-серии покупателям будут доступны модели нестандартного дизайна от широкого ряда вендоров. Видеокарты Founders Edition и видеокарты с индивидуальным дизайном появятся на рынке одновременно. Представители videokardz.com также получили подтверждение о готовности видеокарт сторонних производителей.
Ожидается, что на этот раз оригинальные видеокарты Founders Edition от NVIDIA получат уникальный дизайн. Да данный момент известно, что существует два дизайна плат для графического чипа GA102: PG133 и PG132. Первый — это эксклюзив NVIDIA для моделей Founders Edition с печатной платой неправильной формы, которую многие видели на загадочных снимках. Вторая версия печатной платы предназначена для большинства партнеров и служит основой для индивидуальных решений.
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