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Анонс видеокарт NVIDIA следующего поколения может состояться уже в августе, а начало продаж в сентябре. Обычно, первыми на рынке появляются видеокарты эталонного дизайна, в случае с NVIDIA это версии Founders Edition, но, по последней информации, партнеры NVIDIA готовы представить свои версии видеокарт Ampere одновременно с эталонными версиями от NVIDIA.

Как сообщает портал videokardz.com, партнеры NVIDIA сообщили представителям TweakTown, что при запуске новой линейки видеокарт RTX 3000-серии покупателям будут доступны модели нестандартного дизайна от широкого ряда вендоров. Видеокарты Founders Edition и видеокарты с индивидуальным дизайном появятся на рынке одновременно. Представители videokardz.com также получили подтверждение о готовности видеокарт сторонних производителей.

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Ожидается, что на этот раз оригинальные видеокарты Founders Edition от NVIDIA получат уникальный дизайн. Да данный момент известно, что существует два дизайна плат для графического чипа GA102: PG133 и PG132. Первый — это эксклюзив NVIDIA для моделей Founders Edition с печатной платой неправильной формы, которую многие видели на загадочных снимках. Вторая версия печатной платы предназначена для большинства партнеров и служит основой для индивидуальных решений.