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AMD разрабатывает свою версию архитектуры big.LITTLE с кластерами ядер разной производительности

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Источник изображения: Fritzchens Fritz

Известный охотник на патенты, известный под псевдонимом @Underfox3 в социальной сети twitter, регулярно знакомит сообщество с новейшими разработками ведущих технических компаний. На этот раз энтузиаст обнаружил патент AMD, в котором описывается методика, ускоренного распределения и перемещения потоков между высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами в гибридной вычислительной архитектуре, напоминающей решение big.LITTLE компании Intel. Вполне вероятно, что AMD в будущем может представить гибридный процессор, включающий кластеры производительных и энергоэффективных ядер.

Источник изображения: Underfox, twitter @Underfox3

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Патент AMD описывает реализацию, которая позволяет эффективно распределять нагрузку между высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами. Большие ядра будут выполнять тяжелые, чувствительные к производительности задачи, а меньшие ядра будут выполнять легкие задачи. Когда ядро не занято, оно будет отключаться, что еще больше повысит энергоэффективность. Процессор будет самостоятельно определять, в каком кластере должен выполняться поток. Если большое ядро используется недостаточно, поток будет переброшен в энергоэффективный кластер на малое ядро и наоборот.

Вероятно, компания стремится внедрить всю логику управления в процессор, чтобы избежать необходимости дополнительной оптимизации планировщиков операционных систем. Версия патента не является окончательной — он все еще находится в разработке.

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amd intel amd или intel big.little
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