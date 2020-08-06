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GTA VI вернет игроков в Vice City 90-x годов

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С момента релиза Grand Theft Auto V прошло уже около 7 лет. Поклонники серии с нетерпением ждут появления новой части франшизы, большое количество информационных утечек за последний год «разворошило муравейник» фанатов, но Rockstar Games неоднократно заявляла, что GTA VI не разрабатывается. Продолжается активная поддержка GTA V и GTA Online, которые приносят Rockstar Games огромную прибыль за счет монетизации многопользовательского режима. Для GTA Online подготовлено множество обновлений, включающих даже новую локацию, а в 2021 году на консолях нового поколения появится обновленная версия GTA V с улучшенной графикой и геймплеем.

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Однако в сети продолжают появляться новости о том, что Rockstar Games все-таки работает над шестой частью своего блокбастера. Крупный музыкальный проект Vector Hold, специализирующийся на зпроизводстве саундтреков для игр и фильмов 80-х и 90-х годов, в своем официальном twitter сообщил, что действие GTA VI с большой вероятностью будет проходить в Vice City.

На данный момент твит удален, неизвестно кто из сотрудников слил информацию, но пользователи успели сохранить снимок сообщения. Более никаких комментариев от студии Vector Hold или разработчика не поступало. Это уже не первый слив, утверждающий, что в GTA VI игроки вернутся в Vice City. Несколько источников до этого сообщали, что в следующей части игры будет присутствовать несколько городов США, в том числе Vice City (прототип Майами), а также другие города Южной Америки.

Источник изображения: @VectorHold twitter (reddit u/Goldenboy451)
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