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Известный инсайдер из Китая, скрывающийся под псевдонимом wjm47196, поделился новыми подробностями о процессе подготовки видеокарт RDNA2. Ранее wjm47196 сообщал о проблемах с утверждением дизайна печатных плат из-за отсутствия доступа инженеров AMD к производственным площадкам. Эти проблемы благополучно разрешились и этап проверки печатных плат завершен на небольшой фабрике в Китае. Несмотря на это, компания AMD находится достаточно далеко от начала массового производства, новые видеокарты, по оценкам wjm47196, станут доступны широкому кругу потребителей только в декабре или январе.

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AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer

По другой информации, видеокарты Big Navi должны появиться в октябре. Официально компания AMD не анонсировала новые видеокарты и дата анонса неизвестна. Несколько источников утверждают, что главная цель Big Navi — подорвать продажи NVIDIA RTX 3080 и все планы AMD зависят от даты появления видеокарт Ampere на рынке.

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NVIDIA также сталкивается с некоторыми проблемами, которые могут сдвинуть появление первых видеокарт RTX 3000 серии на октябрь, но по последней информации, NVIDIA, независимо от обстоятельств, собирается представить флагманы линейки в середине сентября. Это подтверждает и редактор портала Wccftech, ссылаясь на свои источники.

NVIDIA представит всю линейку RTX 3000 в кратчайшие сроки, флагманы появятся в сентябре

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Другой интересной новостью от wjm47196 стала информация о том, что видеокарты Navi21 получат несколько конфигураций видеопамяти: 16 ГБ и 12 ГБ. Ранее утверждалось, что в видеокартах будет использоваться память типа GDDR6 с разрядностью шины 512-бит, позже появились сообщения, что разрядность шины будет снижена до 384-бит. Теперь можно предположить, что версии с 16 ГБ памяти получат шину 512-бит, а 12 ГБ версии — 384-бит. Также инсайдеры уверены в наличии у флагмана линейки 80 вычислительных блоков, ранее утверждалось о 72 блоках. Возможно, AMD подготовила несколько конфигураций, одна из которых будет запущена в производство после появления NVIDIA RTX 3080 и в зависимости от ее производительности.