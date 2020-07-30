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Информации о видеокартах нового поколения NVIDIA и AMD крайне мало, несмотря на их приближающийся анонс. Это можно объяснить как проблемами и нестабильной обстановкой на производстве, вызванной пандемией, так и с желанием каждой компании максимизировать прибыль от продажи своих продуктов. Но, кажется, лед тронулся и AMD начала переговоры с партнерами, предоставив первые технические подробности будущих игровых видеокарт на базе архитектуры RDNA2. Инсайдерам удалось завладеть информацией о позиционировании и ориентировочной производительности видеокарт AMD.

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Как сообщает известный инсайдер, скрывающийся под псевдонимом Coreteks, к сожалению, новости о так называемом «Убийце NVIDIA» серьезно преувеличены. Согласно первым отчетам, уровень производительности графических процессоров на базе ядра Sienna Cichlid соответствует производительности флагмана NVIDIA прошлого поколения RTX 2080 Ti. В лучшем случае превосходство над RTX 2080 Ti составит около 15% в оптимизированных для AMD играх. Прямым конкурентом AMD Big Navi является RTX 3080, но никак не флагман будущей линейки NVIDIA, о чем сообщалось ранее. По некоторой информации, Big Navi будет на 50% быстрее RTX 2080 Ti в операциях растеризации, но на конечную игровую производительность это мало повлияет.

Анонс Big Navi должен состояться в начале сентября, а фактический запуск — 7 октября. Ценообразование будет полностью зависеть от стоимости NVIDIA RTX 3080. Главная задача AMD — подорвать продажи этого продукта конкурента.

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В целом AMD планирует выпустить две видеокарты на основе Sienna Cichlid, одну с полноценным кристаллом, а другую с урезанным, аналогично, как в случае с видеокартами Radeon 5700 XT и 5700 прошлого поколения. Обе видеокарты будут использовать память типа GDDR6, а в будущем на рынке появятся профессиональные модели, использующие HBM видеопамять.

Navy Flounder — это графический чип среднего класса, основанный на Sienna Cichlid. Видеокарты на его основе должны появиться на рынке в первом квартале следующего года. Подробностей об этих видеокартах пока мало.

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Учитывая, что AMD только начала делиться информацией о будущих продуктах с партнерами, вероятно, в ближайшие дни или недели появится еще больше новостей.